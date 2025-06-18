«الشارقة للتعليم الخاص» تُقيّم «العمل لأربعة أيام»

تعكف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على إعداد تقييم شامل لنظام العمل لأربعة أيام أسبوعياً، وتأثيره في الأداء المهني والرفاه الشخصي والتوازن الحياتي وجودة التعليم.

وأطلقت الهيئة استبانة للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة، للوقوف على التغذية الراجعة من الميدان.

وتضمنت الاستبانة محاور رئيسة، تبدأ بجمع بيانات، مثل اسم المؤسسة، والجنس، والحالة الاجتماعية، والفئة العمرية، والجنسية، والإمارة، والمسمى الوظيفي، وعدد الحصص اليومية والأسبوعية، ومدى ملاءمة هذا العبء التدريسي.

وانتقلت إلى تقييم أثر نظام الأربعة أيام في مخرجات التعلم من خلال قياس أثره في دافعية الطلبة، ونسبة حضورهم، ومشاركتهم في الأنشطة اللاصفية، وقدرتهم على التعلم الذاتي، وتقدمهم في المعايير الأساسية للمناهج، والتزامهم بالواجبات والمشروعات.

وطُلب من المشاركين تقييم مدى توفير النظام فرص قضاء وقت نوعي مع العائلة، وممارسة الرياضة، وتحسين الصحة النفسية والاجتماعية، والتوازن بين العمل والحياة.

كما استقصت الكفاءة التشغيلية على المستويين، المؤسسي والفردي، من خلال قياس فاعلية القيادة المدرسية وحفاظها على جودة التعليم، ودافعية الطالب الإنتاجية، وقدرته على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المهنية.

وتطرح الاستبانة أسئلة حول تأثير يوم العطلة الإضافي، حيث طلبت من الموظفين توضيح مدى الاستفادة منه في إتمام برامج التطوير المهني، وممارسة الهوايات، والتطوع، وتعزيز الرضا الوظيفي العام.