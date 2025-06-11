طلبة «الـ 12»: الفيزياء من المنهج.. و5 أسئلة تقيس المهارات وتختبر الفهم

أدى طلبة الصف الـ12 في جميع المسارات العام والمتقدم والنخبة، أمس، امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2024-2025، في مادة الفيزياء التي تعد أولى محطات امتحانات نهاية العام الدراسي، إذ جاءت الأسئلة الامتحانية متنوعة ومباشرة من صميم المنهج، واشتملت على خمسة أسئلة تحاكي قياس المهارات وتختبر الفهم لدى الطلبة، ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان في مادة اللغة الانجليزية اليوم.

وتفصيلاً، أكد عدد من طلبة الصف الـ12 جميع المسارات، أن الأسئلة جاءت من صلب المنهج الذي تم دراسته في الفصل الدراسي الثالث، إذ تنوعت بين السهل والذي يحتاج إلى تفكير ومهارات، ولكن بشكل عام كان المحتوى الامتحاني مباشراً في معظم الأسئلة، التي تحاكي في مضمونها مستويات المتعلمين والفروق الفردية التي تختلف من طالب لآخر.

وفي ما يخص وقت الامتحان، أفادوا بأن الوقت المحدد للامتحان كان كافياً للإجابة عن الأسئلة والمراجعة في الاختبارين الإلكتروني والورقي، متمنين أن تكون أسئلة بقية الامتحانات بالمستوى نفسه الذي جاءت عليه الفيزياء.

الورقة الامتحانية

وأوضح كل من خالد محمد، وأحمد سمير، ومها آل علي، وسلامة حمدان، أن الورقة الامتحانية تضمنت 23 سؤالاً بواقع 15 للاختبار الإلكتروني، وثمانية في الورقي، مضيفين أن كل سؤال احتاج خلال الإجابة إلى خطوات على ورقة خارجية حتى يتسنى للممتحنين تحديد الاختيار الصحيح.

وأفادوا بأن أسئلة «التدفق المغناطيسي، ومولد التيار المستمر ومولد التيار المتردد، ومعامل الحث الذاتي في الامتحان الإلكتروني، وفرق الجهد المستحث، وإيجاد الزمن عن طريق قانون التكامل في الاختبار الورقي، ركزت في مضمونها على قياس مهارات الطلبة ومدى فهمهم لمنهج الفيزياء».

وذكروا أن امتحان الفيزياء في السنوات السابقة كان يمثل هاجساً لطلبة الصف الـ12، ولكنه جاء مناسباً لمختلف المستويات التعليمية للطلبة هذا الفصل، ولم يخلُ من جزئيات جاءت بأساليب غير مباشرة، وتحتاج إلى تركيز شديد لتحديد الإجابة الصحيحة عليها، إلا أنها لم تُذكر.

وفي سياق متصل، أطلقت مدارس حكومية مبادرات للرد على استشارات الطلبة في مختلف حلقات التعليم أثناء فترة الامتحانات في المواد الدراسية كافة، بهدف دعم الطلاب أثناء رحلة الامتحانات النهائية.

وتركز فكرة المبادرات على تخصيص «وقت معين يومياً» للرد على استفسارات الطلبة في مختلف المواد من خلال فتح قنوات تواصل مباشر بين الطلبة ومعلم المادة عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، لطرح أي استفسارات أو صعوبات تتعلق بأي مادة، ما يسهم في تعزيز الفهم وتثبيت المعلومات لدى الطلبة بطريقة مرنة وتفاعلية.

موجهات عامة

من جهة أخرى، حددت وزارة التربية والتعليم موجهات عامة للطلبة أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثالث، وهي أولاً أن الامتحان يطبق إلكترونياً وورقياً للطلبة من الصف الخامس حتى الصف الـ12 من خلال حضور الطلبة إلى المدرسة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي طلبة الصف الـ12 الدارسون بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة الامتحانات في المدارس الحكومية، وعلى جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويحظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، ويمكن استخدام الآلة الحاسبة لطلبة الحلقة الثالثة، واعتمدت الزمن الكلي للامتحانين الورقي والإلكتروني ساعتين ونصف الساعة، وفقرة السؤال غير مقيدة بزمن، وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي.

• 23 سؤالاً في الورقة الامتحانية، بواقع 15 للاختبار الإلكتروني و8 في الورقي.