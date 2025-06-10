"التعليم العالي" تحذر من روابط مزيفة لاستقبال طلبات الاستثناء من معايير الدراسة في الخارج

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انتشار روابط ونماذج غير معتمدة تدعي استقبال طلبات الاستثناء من معايير الدراسة خارج الدولة، وأكدت أنها لم تُصدر أو تعتمد أي روابط أو نماذج خارج قنواتها الرسمية.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب إدخال بيانات أو تعبئة أي نموذج لم يتم نشره عبر الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية للوزارة.

وكان القرار رقم (5) لسنة 2025 هو تشريع صادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يهدف إلى تنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. يتضمن القرار وضع معايير وضوابط إلزامية لضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الإماراتيون في الخارج، بالإضافة إلى التأكد من أن المؤهلات العلمية التي يحصلون عليها معترف بها رسميًا وقابلة للاستفادة منها داخل الدولة.

وأتاح القرار لجهات الابتعاث إمكانية التقديم بطلبات استثناء في حالة التخصصات والجامعات التي لا تنطبق عليها شروط دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب لمرة واحدة يغطي عددا من التخصصات والجامعات بشكل عام بدلاً من كل حالة شخصية، كما يمكن للطالب تقديم "طلب استثناء" عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستقوم اللجنة الخاصة بالاستثناءات بدراسة الطلب، حيث يدرك صانعو القرار وجود حالات استثنائية قد تستدعي منح بعض المرونة.

وعليه، سيتم عرض هذه الحالات والنظر فيها بعناية وذلك لاعتبارات خاصة بجهة الابتعاث، أو دولة الابتعاث، أو نوع التخصص، أو ظروف الطالب، أو غيرها من الأسباب المبررة.