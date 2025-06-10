6 إجراءات لمنع الغش أثناء الاختبارات المدرسية

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس بالتأكد من صدق ونزاهة التقييمات، وضوابط مراقبة الاختبارات، وأن الدرجات النهائية تعكس إنجازات الطلبة فحسب.

وحددت الدائرة ستة إجراءات يتعين على المدارس التزامها للتعامل مع سوء السلوك أثناء الاختبارات.

وشملت الإجراءات تثقيف الطلبة حول أهمية الامتناع عن الغش، والحرص على الأمانة الأكاديمية في كل الأوقات، وضمان توفير بيئة مناسبة (مثل توفير إضاءة كافية، وترتيب المقاعد بمسافات مناسبة)، لإجراء الاختبارات بطريقة يمكن الوثوق بها وبشفافية، وتدريب المراقبين في الاختبارات على أداء واجباتهم بشكل احترافي، وتمكينهم من تحديد حالات الغش المحتملة، وخضوع الطلبة الذين يثبت تورطهم في سوء السلوك أثناء الاختبارات للعقوبات المنصوص عليها، وتوقيع العقوبة على أي شخص آخر غير الطالب يرتكب سوء السلوك أثناء الاختبارات، وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2023، بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات وللعقوبات الموضحة في المرسوم، إضافة إلى تأكد المدارس من تسجيل أي انتهاكات في الاختبارات والإبلاغ عنها.

وألزمت الدائرة المدارس بضمان أمان ونزاهة موارد التقييم (مثل الأدوات والمواد التقييمية السرية)، والبيانات (مثل بيانات الطلبة وسجلات المدرسة والسجلات الشخصية)، وعدم السماح للمدارس بمشاركة بيانات تقييم الطلبة مع أطراف ثالثة من دون موافقة الدائرة وأولياء الأمور، إضافة إلى التزام المدارس بوضع مؤشرات أداء داخلية لمراقبة، وتقييم فعالية سياسة التقييم الخاصة بها.

وأشارت الدائرة إلى ضرورة تحليل المدارس نتائج التقييمات الداخلية والخارجية، لتطوير برامج تدخل متدرجة تعالج احتياجات الطلبة، وتستهدف مجموعات الطلبة المعرضين لمخاطر تعليمية، أو ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، أو توفير دعم مخصص للاحتياجات الفردية.

ولفتت إلى أنه يجب على المدارس، عند التخطيط ومراجعة أي تدخل فردي، إشراك الطالب في العملية، خصوصاً طلبة الحلقتين الثانية والثالثة، مع التزام المدارس بإشراك الأطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة من ذوي الطلبة والمعلمين والاختصاصيين ذوي الصلة، عند التخطيط للتدخلات الإضافية، مع التزام تخصيص الموارد لدعم الطلبة والتحقق من أن طاقم التدريس يوفر التعديلات اللازمة للتعليم والتعلم وإدارة الموارد المخصصة.

ذوو الاحتياجات التعليمية الإضافية

يجب أن يحصل الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، والطلبة الآخرون الذين يتلقون الدعم في الدروس، على المواءمة والتعديلات اللازمة في الاختبارات لضمان أن طريقة عملهم العادية في الصف تعكس كيفية تقييمهم، والاحتفاظ بسجلات المواءمة والتعديلات الفردية المطلوبة من قبل الطلبة، وضمان إمكان وصول المعلمين والمراقبين إلى هذه السجلات، والتأكد من أن إجراءات المواءمة والتعديلات المطبقة، تمتثل للوائح والإرشادات المحددة من مزودي التقييم، لتجنب الحصول على امتياز إضافي غير عادل.