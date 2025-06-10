طلبة الإمارات يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي اليوم

تنطلق، اليوم، امتحانات نهاية العام الأكاديمي 2024-2025 لطلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات دقيقة، أشرفت عليها وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في بيئة امتحانية محفزة وآمنة.

ويؤدي الطلبة اختباراتهم تحت شعار وطني وتربوي موحد: «شدوا الهمم»، الذي تبنّته المؤسسات التعليمية محفّزاً للطلبة لإنهاء عامهم الدراسي بقوة وثقة.

اختبارات مركزية

تُجرى اختبارات المواد الأساسية ضمن المجموعة (A) تحت إشراف مركزي مباشر من الوزارة، وتشمل مواد: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الإسلامية، التربية الأخلاقية، إضافة إلى الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والعلوم الصحية لطلبة الصف الـ12، وتُحتسب درجاتها ضمن المعدل النهائي.

ويستهل طلبة الصف الـ12 في مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» سباق الامتحانات بمادة الفيزياء، فيما يبدأ طلبة المسار التطبيقي بمادة العلوم التطبيقية.

وركزت إدارات المدارس على توفير بيئة امتحانية رقمية متكاملة، من خلال تجهيز المختبرات وتحديث البرامج وضمان جاهزية الأجهزة، إضافة إلى آليات طارئة تتيح للطلبة المتأثرين بظروف صحية أو فنية التقديم عن بُعد أو في مواعيد لاحقة حسب الضوابط المعتمدة.

فرص الإعادة

وتُشكل نتائج اختبارات نهاية الفصل الثالث نسبة جوهرية من المعدل النهائي، وتمنح الوزارة الطلبة فرصة واحدة لاجتياز اختبار الإعادة في مواد المجموعة (A) فقط، في حال عدم تحقيق درجة النجاح، قبل اعتماد النتائج النهائية.

وأكدت الوزارة التزامها منع ظواهر الغش داخل القاعات، سواء في الاختبارات الورقية أو الإلكترونية، حيث يعاقب الطالب المخالف بالرسوب في المادة، وتصل العقوبة إلى الرسوب في المواد الأساسية كافة في حال التكرار، مع مساءلة المعلمين أو الإداريين المتورطين في حال وجود أي تسهيل للمخالفة.

وركزت المدارس على تهيئة الطلبة نفسياً عبر جلسات توعوية، ومساحات زمنية مرنة بين المواد، وبيئات صفية مريحة، تعزز تركيز الطلبة وتخفف من حدة التوتر، في إطار دعم تربوي شامل يمتد من بداية الاختبارات حتى نهايتها.

تفاعل المجتمع التعليمي

وبحسب رصد «الإمارات اليوم» شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من أولياء الأمور والمعلمين والطلبة أنفسهم، حيث انتشرت رسائل الدعم والمساندة تحت شعار «شدوا الهمم»، وجاءت عباراتهم مملوءة بالفخر والتفاؤل، ومنها: «اليوم نختبر عاماً من التعب، ونفتح أبواب المستقبل بثقة.. دعاؤنا واحد: التوفيق للجميع».

وفي تفاعل ثانٍ: «شدوا الهمم ليست مجرد عبارة.. بل دعوة للتميز، وتحقيق ما زرعناه طيلة العام»، وقال ثالث: «هذه مرحلة حصاد، ونحن فخورون بما بذله أبناؤنا من جهد».

وتمثل امتحانات نهاية العام بالنسبة لطلبة الـ12 على وجه الخصوص، محطة فاصلة نحو التعليم الجامعي.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نهاية العام الجولة الأولى في 19 يونيو الجاري، وتبدأ إجازة الصيف للطلبة في مختلف حلقات التعليم 30 يونيو الجاري، في حين تبدأ إجازة الهيئات التدريسية والفنية والإدارية 14 يوليو المقبل، بعد الانتهاء من إصدار نتائج الإعادة.

• طلبة «الـ 12» يستهلّون سباق الامتحانات بالفيزياء، والمسار التطبيقي بالعلوم التطبيقية