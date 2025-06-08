مدارس حكومية تطلق حصص مراجعة نهائية "أونلاين" لتعزيز استعداد الطلبة للاختبارات

أعلنت عدد من المدارس الحكومية عن إطلاق حصص مراجعة نهائية تُعقد عن بُعد "أونلاين"، وذلك قبل يوم من كل اختبار، ضمن خطة تعليمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق أفضل النتائج في نهاية العام.

وأكدت إدارات المدارس، في رسائل رسمية وُجهت إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن هذه المبادرة التعليمية تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي يقوم به أولياء الأمور في متابعة أداء الطلبة والطالبات ودعمهم المستمر، مشيدة بالشراكة التربوية الفاعلة بين البيت والمدرسة في دفع مسيرة التعليم نحو التميز.

ووصفت الإدارات هذه الحصص بأنها فرصة ثمينة لتعزيز الفهم، وتثبيت المعلومات، وتهيئة الطلاب نفسيًا ومعرفيا لخوض الاختبارات بثقة وطمأنينة.

كما دعت المدارس أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على حضور هذه الجلسات بانتظام، لضمان الاستفادة القصوى من المحتوى العلمي والدعم المعنوي المقدم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المؤسسات التربوية إلى تفعيل التعليم المرن وتقديم الدعم الإثرائي خارج الأطر التقليدية، مما يعزز من استعداد الطلبة ويقلص من حدة التوتر المصاحب لفترة الامتحانات.

في وقت لاقت المبادرة تفاعلًا إيجابيا من قبل العديد من أولياء الأمور، الذين ثمّنوا حرص المدارس على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة، تستجيب لاحتياجات الطالبات وتؤسس لمستقبل دراسي واعد.