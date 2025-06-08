تعليمات تنظيمية وإجرائية تسبق انطلاقة امتحانات نهاية العام الثلاثاء

استعدادًا لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، أصدرت إدارات المدارس الحكومية على مستوى الدولة جملة من التعليمات التنظيمية والإجرائية الموجهة إلى أولياء الأمور والطالبات، بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وسلاسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تدعم تركيز الطالبات وتحافظ على انتظام اليوم الدراسي.

حافلات مدرسية

وأكدت الإدارات في مخاطبات لأولياء الأمور والطلبة اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن الحافلات المدرسية ستبدأ بنقل الطلاب وفق جدول زمني محدد، حيث تمر الحافلات على طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر (الفترة الأولى) ابتداءً من الساعة 7:10 صباحاً، بينما تبدأ رحلات نقل طلاب الصف الثاني عشر من الساعة 9:30 صباحاً. وبناءً عليه، يتعين على طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر التواجد في المدرسة قبل الساعة 8:30 صباحاً، في حين يُطلب من طلبة الصف الثاني عشر بجميع مساراتهم الحضور قبل الساعة 11:30ظهراً.

ضرورة الالتزام

وشددت الإدارات على ضرورة الالتزام التام بمواعيد الدخول إلى قاعات الامتحانات وعدم التأخر، مع التأكد من مراجعة مادة الامتحان وفقاً للجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

كما أشارت إلى أن الامتحانات ستكون ورقية بالكامل لطلبة الصفين الخامس والتاسع، في حين ستكون ورقية وإلكترونية لصفوف السادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، مما يتطلب استعداداً تقنياً ولوجستياً من الطالبات.

مواعيد الانصراف

وفيما يتعلق بمواعيد الانصراف، أوضحت الإدارات أن الطلبة من الصف الخامس حتى الحادي عشر سينصرفون في تمام الساعة 11:00 أو 11:30 صباحاً حسب جدول كل مدرسة، مؤكدة أنه لن يتم فتح بوابات المدرسة قبل هذه المواعيد. كما لن يُسمح بدخول أولياء الأمور لإخراج أي طالب أو طالبة قبل الساعة 11:30، حرصاً على سلامة الإجراءات وضمان انسيابية الحركة داخل المدرسة.

إجراءات الخروج

وأهابت الإدارات بأولياء الأمور الالتزام بإجراءات خروج الطالبات بالسيارات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة قيام أولياء الأمور بطباعة تصريح الخروج المؤقت المتوفر عبر قنوات الاتصال المدرسية، وتوقيعه وإرساله مع الطالبة يومياً، وذلك للطالبات اللواتي لا يحملن تصاريح دائمة.

منع الساعات الالكترونية

كما نبهت الإدارات إلى منع إحضار الساعات الإلكترونية الذكية والأجهزة اللوحية (الآيباد) إلى قاعات الامتحان بشكل قاطع، فيما جددت التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالزي المدرسي الرسمي. وشملت التعليمات ضرورة إحضار جهاز اللابتوب الوزاري مشحوناً بنسبة 100%، بالإضافة إلى المستلزمات الأساسية لأداء الاختبار مثل الأقلام، والآلة الحاسبة للمواد التي يُسمح باستخدامها.

واختتمت الإدارات تنبيهها بتمنياتها الخالصة لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات يعكس وعي الأسرة والمدرسة معاً بأهمية توفير بيئة تربوية فاعلة تعزز من فرص تحقيق التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي.