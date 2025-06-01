%81 نسبة توظيف خريجي «التقنية العليا» في السنوات الـ 5 الأخيرة

أظهرت إحصاءات صادرة عن كليات التقنية العليا، ارتفاعاً في نسبة استقطاب الطلبة بنحو 11%، ليتجاوز عددهم حالياً 27 ألف طالب وطالبة، فيما بلغت نسبة توظيف دفعة العام الماضي (2023-2024) 80% على مستوى الكليات. وبلغت نسبة التوظيف بين الخريجين خلال السنوات الخمس الأخيرة 81%، مشيرة إلى أنها حققت تقدّماً كبيراً في إطلاق النموذج التعليمي الجديد، ما أسهم في زيادة معدلات التحاق الطلبة.

وتسعى الكليات من خلال استراتيجية «نصنع المستقبل»، و«النموذج التعليمي الجديد»، إلى الموازنة بين القدرات الأكاديمية والمهارات المهنية والعلمية التي تحتاجها سوق العمل.

واستعرضت الكليات في تقرير «أفضل الممارسات لدعم جاهزية الطلبة لسوق العمل»، التحولات الاستراتيجية التي أجرتها، وأطلقت على أساسها نموذجها التعليمي الجديد لمواكبة المستجدات في سوق العمل، وإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، وكذلك أبرز المبادرات والممارسات المبتكرة التي دعمت التدريب والتوظيف، وعززت الوعي بالتعليم التطبيقي في المجتمع.

وتضمنت المبادرات مبادرة Eduverse التي تتيح بيئة تعليمية ثلاثية الأبعاد، والمحتوى التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والفصول التجريبية المعززة بالواقع المختلط، ومشروع البوابة الوطنية للبحث والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب نموذج الذكاء الاصطناعي لتحديد الطلبة المحتمل تعثرهم أكاديمياً.

وتُمثّل المبادرات نقلة نوعية في دعم كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتمكين الطلبة، ورفع جودة المحتوى الأكاديمي.

وأسهم الربط الإلكتروني بين الكليات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي​، في المتابعة المستمرة لسوق العمل، والوقوف على واقع التوظيف والتخصصات والمهارات المطلوبة، خصوصاً أنها سوق عالمية وتنافسية.

وتؤكد الكليات أن رسالتها الجديدة تُعنى بتطوير الطلبة، من خلال تقديم التعليم والبحوث التطبيقية، في ظل مجموعة من القيم المؤسسية والأهداف الاستراتيجية الأساسية، التي ترمي إلى دعم التميز الأكاديمي للطلبة، من خلال تعزيز المناهج والتحصيل الأكاديمي، وربط الكفاءات بالمعايير العالمية، وكذلك تعزيز فرص توظيف الخريجين كأفضل خيار لسوق العمل، وتبنّي منظومة عمل حيوية ومبتكرة ومحفزة لريادة الأعمال.

التلمذة المهنية

تطبق كليات التقنية برنامج «التلمذة المهنية» وفق آلية تتماشى مع طبيعة كل مسار أكاديمي، فبالنسبة لطلبة برامج البكالوريوس، يتضمن البرنامج تدريباً لمدة 16 أسبوعاً.

أما طلبة الدبلوم المهني فتمتد فترة تلمذتهم إلى ثلاثة فصول دراسية. وأكدت الكليات أن عدد المستفيدين تجاوز 6000 طالب دبلوم وبكالوريوس، و4000 طالب في الفصل الدراسي الأول، وابتعاث 5000 طالب في الفصل الثاني.