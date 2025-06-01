سؤال وجواب

تساءل طلبة في الصفين الـ11 والـ12 عن المسار الأكاديمي الذي سيتم اتباعه في حال الرسوب هذا العام، بعد التحديثات الجديدة على نظام المسارات التعليمية؟

يتعين على طلبة الصف الـ11 في العام الدراسي 2024-2025 في حال الرسوب، إعادة دراسة الصف في العام الدراسي 2025-2026، متبعين السيناريو رقم 1 في المسارين العام والمتقدّم، حيث يدرس الطالب مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد، فيما يتعين على طلبة الصف الـ12 في العام الدراسي 2025-2026 في حال الرسوب، إعادة دراسة الصف في العام الدراسي 2025-2026، متبعين السيناريو السابق اختياره، سواء في المسار العام أو المتقدّم.