«أكاديمية تمكين الرقمية» تدعم الطلبة بجلسات دراسية يومية

أعلنت إدارات مدارس انطلاق الفصل الثالث من «أكاديمية تمكين الرقمية»، بهدف دعم الطلبة في المواد الأساسية، ورفع مستوى استعدادهم للاختبارات في نهاية العام الأكاديمي الجاري، من خلال جلسات دراسية يومية تُعقد عن بُعد عبر منصة «مايكروسوفت تيمز».

وبحسب مخاطبات المدارس للطلبة وأولياء الأمور، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تنظم الأكاديمية جلسات تعليمية متخصصة في مواد الرياضيات، والفيزياء، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتُعقد يومياً من الخامسة حتى السادسة والنصف مساءً، وفق جدول دقيق يغطي مختلف الصفوف الدراسية من الحلقة الأولى حتى الثالثة، بمشاركة نخبة من المعلمين المؤهلين، ما يضمن شمولية الدعم الأكاديمي للمراحل التعليمية كافة.

صمم البرنامج التعليمي بحيث يلبي احتياجات الطلبة باختلاف مستوياتهم، ومساراتهم (عام، ومتقدم، ونخبة) لتقديم محتوى تدريسي يتناسب مع قدرات الطلبة، ويعزز فرص التحصيل العلمي لكل فئة.

وتُرفق بكل حصة تعليمية مجموعة من البيانات التنظيمية المهمة، تشمل اسم المعلم المسؤول عن تقديم المادة، واسم المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، إضافة إلى تحديد مدير النطاق التعليمي المشرف على العملية، ما يسهل المتابعة الإدارية والتربوية.

كما خُصص لكل حصة رابط إلكتروني مباشر عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، يتيح للطلبة الدخول إلى الجلسة بسهولة ويسر.

وأعرب عدد من مديري المدارس عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في استثمار التكنولوجيا لدعم المسيرة التعليمية، وتُسهم في معالجة الفجوات التعليمية لدى الطلبة، خاصة في المواد التي تُعد من الأكثر تحدياً.

ويأتي إطلاق الأكاديمية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم وشركائها التربويين لتعزيز التحصيل العلمي ورفع كفاءة الطلبة في نهاية العام الدراسي، وتوفير فرص تعلم متكافئة من خلال جلسات تفاعلية تُمكّن الطلبة من مراجعة المفاهيم الأساسية، وطرح استفساراتهم المباشرة على المعلمين.

ودعت إدارات المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى التفاعل الكامل مع الأكاديمية، والالتزام بحضور الحصص الافتراضية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة الطموحة، التي تُعد مثالاً على التعليم الذكي والداعم للتميز الأكاديمي.