مدارس تقدم مبادرات أكاديمية نوعية لتعزيز أداء الطلبة مع اقتراب امتحانات نهاية العام

أطلق عدد من المدارس مبادرات أكاديمية نوعية تهدف إلى دعم الطلبة ورفع كفاءتهم العلمية، عبر تنظيم حصص تقوية في جميع المواد، للطلبة في جميع حلقات التعليم، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025.

وتتضمن خطة الدعم الأكاديمي، التي أعلنت عنها إحدى المدارس عبر جدول رسمي تم توزيعه على الطلبة، تنظيم حصص مراجعة ممنهجة حتى 28 مايو 2025، بإشراف نخبة من المعلمين المختصين.

وخصصت إدارات المدارس أوقات مسائية لهذه الحصص لتناسب جداول الطلبة، وتُعقد معظمها عبر المنصات التعليمية الإلكترونية مثل "منصة ألف" و"مايكروسوفت تيمز"، ما يضمن وصول الدعم لجميع الطلبة سواء كانوا في المدرسة أو في منازلهم.

وأوضحت المدارس في رسائل موجهة إلى الطلبة والتي اطلعت عليها "الإمارات اليوم": "احرصوا على حضور حصص التقوية لتحقيق أفضل النتائج، حيث يقوم المعلمون بمراجعة الهيكل العام للمادة وتدريب الطلبة على نماذج من أسئلة الامتحانات، مع التركيز على الجوانب التي تمثل تحديًا لدى الطلبة"، مشددة على أهمية إحضار الأدوات اللازمة خلال الحصص.

وأرفقت المدرسة روابط مباشرة لحصص الدعم والاختبارات التجريبية، وذلك لتسهيل عملية الانضمام على الطلبة، وتعزيز التفاعل والاستفادة القصوى من المواد المقدمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجيات المدارس لتعزيز جاهزية الطلبة للاختبارات النهائية، وخلق بيئة تعليمية محفزة تدعم التفوق والتميز الأكاديمي.

وفي سياق متصل، اعتمدت لجنة الدعم الأكاديمي بمدارس عجمان وأم القيوين جداول حصص المراجعة الافتراضية لطلبة في مختلف حلقات التعليم، ضمن برنامج الدعم الأكاديمي المخصص لرفع كفاءة الطلبة في المواد الأساسية، تمهيداً لامتحانات نهاية العام الدراسي.

ووفق الجدول الزمني المعتمد، تُعقد حصص المراجعة يومياً خلال الفترة من 26 مايو حتى 3 يونيو 2025، من الساعة 5 حتى 7 مساءً، عبر منصات افتراضية مخصصة لكل صف ومادة، تشمل المواد التالية: العلوم، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، الرياضيات، اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والفيزياء والكيمياء والاحياء.

وتنقسم الحصص بين مسارين: عام ومتقدم، وتتنوع بحسب الصفوف الدراسية، حيث تبدأ المراجعة بمادة العلوم يوم غدا الإثنين 26 مايو، تليها اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، ثم التربية الإسلامية يوم الأربعاء، والرياضيات يوم الخميس، لتستأنف المواد الأخرى بعد نهاية الأسبوع.

كما تم تخصيص روابط إلكترونية لحصص كل مدرسة ومادة، لضمان سهولة الوصول والمشاركة الفعالة، وقد أسند تقديم الجلسات إلى نخبة من المعلمين المتميزين من مختلف المدارس الحكومية.

من جانبها، أعلنت جمعية المعلمين عن بدء استقبال الطلبة لتقديم دروس تقوية في مختلف المواد الدراسية والمراحل التعليمية، وذلك بإشراف نخبة من المعلمين أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في جميع التخصصات.

وتوفر الجمعية حصصاً تعليمية بأسلوب فردي وجماعي، تغطي المناهج الوزارية والبريطانية والأمريكية، وتُقدَّم ضمن فصول دراسية مجهزة تهدف إلى دعم الطلبة أكاديمياً وتعزيز مستواهم التحصيلي.

وأكدت الجمعية أن "التميز هو هدفها"، مشيرة إلى التزامها بتقديم بيئة تعليمية داعمة تسهم في تحقيق النجاح الدراسي لأبنائنا الطلبة.