مدارس تبدأ تطبيق الاختبار التكويني الثالث غداً حتى 30 مايو الجاري

أعلنت مدارس عن بدء تنفيذ الاختبار التكويني الثالث لجميع الصفوف، خلال الفترة من الاثنين 26 مايو حتى الجمعة 30 مايو 2025، وذلك وفق جدول زمني يغطي المواد الأساسية، بهدف محاكاة هيكل الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث.

وأوضحت إدارات المدارس أن هذا الاختبار يُعد تجربة تدريبية مهمة تهدف إلى رفع جاهزية الطالبات للامتحانات النهائية من خلال الالتزام بنمط الأسئلة وتوزيع الدرجات ومراعاة مستويات التفكير العليا.

ودعت المدرسة أولياء الأمور والطالبات إلى الالتزام بمجموعة من التوجيهات المهمة، أبرزها: الاستعداد الجيد من خلال مراجعة الدروس والأنشطة، الحضور في الوقت المحدد بالزي المدرسي الكامل، إحضار الأدوات وجهاز الحاسوب، والتقيد بالتعليمات داخل قاعات الاختبار.

وأكدت إدارات مدارس أن الاختبار التكويني الثالث يمثل محطة تقييمية استراتيجية تساعدنا في قياس مدى استيعاب الطالبات للمفاهيم والمهارات الأساسية في المواد الدراسية، كما يُعد فرصة حقيقية لتعويدهم على طبيعة الاختبارات المركزية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأضافت: "نعوّل كثيراً على دور الأسرة في دعم العملية التعليمية، ونتطلع إلى تعاون أولياء الأمور في تحفيز الطالبات على الاستعداد الجاد، والالتزام بتعليمات المدرسة، بما يحقق الأهداف المنشودة من هذا التمرين الأكاديمي".