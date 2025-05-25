4 برامج تدعم الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً

تكرّس برامج الدعم الاجتماعي مفاهيم ومبادئ عدة للعمل التنموي لخلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود.

كما تؤكد أن الأسرة ستظل في فكر القيادة الرشيدة، وضمن نظرتها الشمولية بعيدة المدى، الهادفة إلى تعزيز رفاه المواطنين وسبل العيش الكريم وبث الطمأنينة في نفوسهم، من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي، وفرص التمكين والتعليم والتدريب للوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً. ورصد إحصاء أجرته «الإمارات اليوم» أربعة برامج دعم اجتماعي رئيسة تعزز وقاية وحماية الفئات المعرضة للخطر في الدولة.

الأول: برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين، وهو برنامج دعم حكومي تابع لوزارة تمكين المجتمع، للأسر الإماراتية وأصحاب الدخل المحدود ممن يقل مصدر دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً، ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسر الإماراتية، عبر ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه من ذوي الدخل المنخفض، بما يعزز الاستقرار الأسري ويضمن جودة حياة أفضل للأفراد والأسر الإماراتية، وزيادة فئات العلاوات لمواكبة المتغيرات والمستجدات، وتحقيق المرونة في قيمة الدعم من خلال التكيّف مع الحالة الاجتماعية وسن وعمل المستفيد، إضافة إلى التوظيف والتعليم من خلال تشجيع المستفيدين على الانخراط في سوق العمل بتقديم مزايا إضافية، وتحفيز أبنائهم على الارتقاء بالمستوى التعليمي بتخصيص علاوة للتفوق الدراسي.

والثاني: برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة، ويركز البرنامج على الأسرة كمكون أساسي للمجتمع لتعزيز الترابط والتكافل الأسري بين أفرادها، وتمكينهم من لعب دور فعَّال ومنتج في المجتمع، ويتم احتساب دخل الأسرة، ويتم حساب إجمالي دخل الأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود بالنّظر إلى جميع مداخيل أفرادها وفقاً لمصادر الدخل الدوري «إجمالي الدخل المتحصّل مقابل عمل أو وظيفة ما، وإجمالي الدخل المتحصّل مقابل تأجير أو ترخيص»، والمنافع الاجتماعية «المنافع والمساعدات الاجتماعـية، والمعاشات التقاعدية».

والثالث: برنامج المنافع المالية الاجتماعية، وهو مساعدة مالية مؤقته تكميلية لدخل رب الأسرة تقدمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتصرف دورياً للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية إذا انطبقت عليه شروط استحقاق المنافع المالية، ومنها أن يقل متوسط الدخل الشهري للعائل عن خط الاستحقاق.

والرابع: برنامج الضمان الاجتماعي في الشارقة، إذ توفر دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمة الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من فئات المجتمع، للأشخاص الذين يكون دخلهم مساوياً أو أقل من المساعدة الممنوحة من وزارة تنمية المجتمع لمواطني إمارة الشارقة المقيمين فيها بشكل دائم، ولا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة دخل الأسرة المفترض في جدول المستوى المعيشي اللائق.

المنافع المستدامة

تحقق برامج الدعم الاجتماعي الإماراتية عدداً من الأهداف تَتَمَثَّل في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأُسر المواطنة المستفيدة من الدعم وسدّ احتياجاتها الأساسية من خلال دعمها مالياً وتمكين أفرادها القادرين على العمل عبر تدريبهم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

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