10 يونيو بدء امتحانات نهاية العام في المدارس الحكومية والخاصة         

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية العام الدراسي 2024-2025، لطلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 بجميع المسارات التعليمية (العام، المتقدم، التطبيقي، النخبة)، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، حيث ستنطلق الامتحانات يوم الثلاثاء 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى الخميس 19 من الشهر ذاته، في حين حددت الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو المقبل لتسليم المشروعات والمهام النهائية لمواد المجموعة B.

وحددت الوزارة مجموعة من الموجهات العامة التي تنظم آلية تنفيذ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وكفاءة في جميع المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وأفادت الوزارة بأن الامتحانات ستُجرى ورقياً للصفين الثالث والرابع، على أن يتم الحضور الواقعي في المدرسة، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الخامس إلى التاسع، في جميع المسارات (العام والمتقدم)، اختباراتهم ورقياً وإلكترونياً في المدارس الحكومية والخاصة كذلك، مع الحضور الإلزامي.

وشملت الموجهات أن الطلبة من الصف الخامس إلى الصف الـ12 يخضعون لاختبارات تجمع بين الورقي والإلكتروني بحسب طبيعة المادة والمسار الدراسي، مع التشديد على إحضار الأجهزة الإلكترونية الشخصية (الحواسيب المحمولة) خلال فترة الامتحانات لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنه لا يُسمح للمعلمين بقراءة أسئلة الامتحانات المركزية للطلبة، باستثناء طلبة الصف الثالث فقط، حيث يمكن للمعلم قراءة نص السؤال من دون أي تفسير أو توجيه للإجابة، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية. أما في ما يخص اختبار اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الـ12، فقد بيّنت الوزارة أنه سيتم تنفيذه بصيغة كتابة إلكترونياً، ضمن منصة امتحانية مؤمنة زمنياً ومخصصة لهذا الغرض.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة سيؤدون امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، تحت إشراف مباشر من منسقي الفروع التعليمية، بالتنسيق مع إدارات المدارس.

أما اختبار مادة الكيمياء فقد نصّت الموجهات على أن المدارس، في المسارين العام والمتقدم، مطالبة بطباعة الجدول الدوري المرفق وتوزيعه على الطلبة أثناء أداء الامتحان، بينما يُسمح لطلبة مسار النخبة باستخدام الجدول الدوري الموجود ضمن منصة «Swift Assess» الرقمية في متصفح الوسائط.

وقالت الوزارة إن الطلبة كافة ملزمون باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية الشخصية إلى المدرسة خلال فترة الامتحانات، وذلك بحسب متطلبات كل اختبار، ووفق الخطة الزمنية المعتمدة.

«التربية»:

. الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، وورقياً وإلكترونياً لطلبة «الخامس» حتى «التاسع» مع الحضور الإلزامي.