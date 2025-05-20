جامعات تطرح مِنَحاً وخصومات على الرسوم لاستقطاب خريجي «الثانوية» المحتملين

طرحت مؤسسات تعليم عالٍ منحاً وخصومات على الرسوم الجامعية والتسجيل، وسهلّت إجراءات القبول، بهدف استقطاب خريجي الثانوية المحتملين، وتشجيعهم على التسجيل المبكر في برامجها الأكاديمية، فيما توقع مرشدون أكاديميون أن يكون العام الدراسي المقبل الأكبر على مستوى عدد طلبة الجامعات في تاريخ التعليم العالي الإماراتي، بعد تعديل نظام القبول الجامعي، متوقعين أن تشهد الجامعات زيادة بنحو 100% في أعداد الطلبة الجدد.

وتفصيلاً، ضاعفت الجامعات من حملاتها الإعلانية الممولة على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم أيام مفتوحة في حرمها الجامعي والمشاركة في المعارض التعليمية على مستوى إمارات الدولة وعقد ندوات تعريفية حضورية وعن بُعد، مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي في المناهج التعليمية المختلفة، بهدف استقطاب خريجي الثانوية المحتملين عبر وسائل عدة، منها تسهيل آليات القبول في بعض البرامج الأكاديمية، وتقديم منح وخصومات على الرسوم الدراسية، للاستحواذ على أكبر عدد من الطلبة والطالبات.

وأكد مرشدون أكاديميون ومسؤولو تسجيل في الجامعات، محمد العروسي، ومازن سماحة، وأماني الحرفي، حرصهم على إقامة «اليوم المفتوح» لطلبة المرحلة الثانوية وأولياء الأمور مرات عدة سنوياً، خصوصاً في الفصل الدراسي الثالث، مع اقتراب الطلبة من التخرج، وحرصهم على التسجيل المبكر في الجامعات، وضمان الحصول مقعد في التخصص الأكاديمي الذي يحلمون به، مشيرين إلى أن فعالية «اليوم المفتوح» تقام تحت إشراف إدارات التسويق واستقطاب الطلبة بالجامعات، وتُعدّ واحدة من أهم طرق التواصل التي تتيح لطلاب المرحلة الثانوية فرصة التعرف إلى التخصصات الجامعية عن قرب من خلال دعوة جميع ممثلي الكليات والأقسام والمراكز، لتتم الاستفادة على أكمل وجه، وكذلك التعرف إلى الحرم الجامعي. وأشاروا إلى أن الجامعات ستستفيد، للمرة الأولى هذا العام، من مرونة معايير القبول، ما يُمكنها من استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، بجانب إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.

«إمسات»

ولفت مسؤولو استقطاب وتسجيل طلبة بجامعات خاصة: رشيد عبدالقادر، ولمياء مهدي، وفاطمة الشاوي، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقب قرار إلغاء اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، سمحت لطلبة الصف الـ12 الذين لم يتمكنوا سابقاً من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بسبب عدم اجتياز هذا الاختبار، بالتقدم من جديد للالتحاق في حال انطباق معايير القبول الجديدة عليهم في مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون في الانضمام إليها، ما سيزيد أيضاً من أعداد الطلبة المستجدين، خصوصاً أن الجامعات تُنظّم حملات تعريف واستقطاب لطلاب هذه الفئة، لتشجيعهم على استكمال تعليمهم العالي.

وتوقعوا أن تبلغ نسبة الزيادة في أعداد الطلبة الجدد خلال العام الأكاديمي المقبل بما لا يقل عن 100%، خصوصاً أن السعة الطلابية للجامعات تسمح باستيعاب هذه الزيادة، مع وجود مئات من البرامج الأكاديمية المعتمدة عالمياً، ما سيسهل على أعداد كبيرة من الطلبة الالتحاق بالجامعات الإماراتية بدلاً من البحث عن فرصة بالخارج كما كان يحدث بسبب كثرة متطلبات الالتحاق والتسجيل في السابق.

خصومات جامعية

وأعلنت جامعة أبوظبي إعفاء بنسبة 100% على رسم طلب التسجيل، ومِنَحاً دراسية تصل إلى خصم 50% على الرسوم، خلال اليوم المفتوح لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا، الذي سيوفر للطلبة إجابات عن جميع استفساراتهم، ودعت الجامعة الطلبة إلى تعزيز مسيرتهم المهنية في مجال الأعمال أو الهندسة، عبر الانضمام إليها والحصول على الخصم.

من جانبها، قدّمت جامعة العين للطلبة إعفاء بنسبة 100% من رسوم التقديم مع توفير العديد من المنح والخصومات على رسوم برامجها الدراسية، ودعت الطلبة وأولياء أمورهم للتعرف إلى البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها، إلى جانب لقاء أعضاء الهيئة التدريسية والإجابة عن استفساراتهم بشكل مباشر، ومساعدتهم على اختيار التخصصات التي تناسب طموحاتهم، والحصول على المعلومات كافة حول المنح الدراسية المتاحة، والإعفاء الكامل من رسوم التقديم.

إعفاء من رسوم التسجيل

فيما أعلنت جامعة المدينة في عجمان فتح باب القبول المبكر لفصلي الصيف والخريف 2025، مع منح دراسية جزئية تصل إلى 50% بجانب إعفاء كامل من رسوم القبول بنسبة 100%، ونظمت يوماً مفتوحاً، الأسبوع الماضي، استعرضت خلاله برامجها الأكاديمية ومنحها الدراسية وبيئتها التعليمية، حيث تقدم 21 برنامجاً معتمداً في مجالات متنوعة كطب الأسنان والإعلام وإدارة الأعمال.

من جانبها، هنّأت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة طلاب «CBSE»، الذين صدرت نتائجهم أخيراً، مشيرة إلى أن خرّيجي «CBSE» لهذا العام مؤهّلون للحصول على منحة أكاديمية تراوح بين 20 و40%، ودعت الطلبة إلى زيارة حرمها الجامعي، للقيام بجولة في مرافقها الحديثة، والتعرف إلى أعضاء الهيئة التدريسية ومرشدي الطلاب، واكتشاف المزيد عن برامجها، ومتطلبات القبول، والمنح الدراسية.

خصم مالي

كما أعلنت جامعة ميدلسكس دبي «MDX» عن منحة الالتحاق بمبلغ 8000 درهم لفصل سبتمبر المقبل، ودعت الطلبة إلى حضور فعالية «اليوم المفتوح» للتعرف إلى البرامج المعروضة والتحدث إلى الخبراء وتلقي نصائح القبول من مستشاريها التعليميين، والقيام بجولة في الحرم الجامعي، مشيرة إلى أنها وفرت للطلبة الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الحرم الجامعي، أياماً افتراضية مفتوحة حتى تتيح لهم فرصة الحصول على تجربة اليوم المفتوح كاملة.

وأعلنت جامعة دبي، خلال «اليوم المفتوح» الذي نظمته الأسبوع الماضي، عن خصم 100% عن رسوم القبول، إضافة إلى عدد من الفرص الأكاديمية والمنح الدراسية، كما وفرت جامعة برمنغهام دبي فرصة للطلبة لزيارة حرمها الجامعي والتعرف إلى برامجها والمنح والخصومات المطروحة.

46 ألف مقعد جامعي

أظهرت إحصاءات وزارة التعليم العالي الرسمية أن الطلب السنوي على التعليم العالي في الدولة، يُقدّر بـ27 ألف طلب من خريجي الصف الـ12 (تُقدّم لمؤسسات التعليم العالي المُدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد)، موزّعة على 13 ألفاً من الإناث، و12 ألفاً من الذكور ممن التحقوا بالخدمة الوطنية في العام السابق، إضافة إلى نحو 2000 طلب من خريجي الصف الـ12 من السنوات الماضية.

فيما يُقدّر العرض السنوي على التعليم العالي بـ46 ألف مقعد دراسي، إذ تبلغ القدرة الاستيعابية للجامعات الاتحادية 18 ألف طالب جديد سنوياً، فيما تطرح الجامعات المحلية والخاصة نحو 2000 برنامج أكاديمي لقبول 26 ألف طالب جديد، كما توفر جهات الابتعاث المحلية والخاصة، فرصاً للبعثات الدراسية خارج الدولة بنحو 2000 مقعد سنوياً.

• %100 زيادة متوقعة في أعداد الطلبة بالجامعات خلال العام الأكاديمي المقبل.