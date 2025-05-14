أكاديميون يدعون إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي

دعا أكاديميون خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للتعليم، إلى تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي، بما يسهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي شريك البشر، لا بديلاً عنهم في التعليم.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر: «باعتبارنا تربويين ومبتكرين، لدينا مسؤولية مشتركة في التكيّف مع الذكاء الاصطناعي، والعمل على دمجه بطرق مدروسة تُسهم في تمكين طلابنا وخدمة المجتمع، ومن خلال ترسيخ قيم التعاطف والإبداع والتفكير النقدي في قلب العملية التعليمية، يمكننا أن نضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي شريكاً في تعزيز القدرات البشرية، لا بديلاً عنها، ويجسّد هذا المؤتمر التزامنا السعي إلى استكشاف الإمكانات التحولية للذكاء الاصطناعي بطريقة واعية وتعاونية وهادفة».

وأكد مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، الدكتور تود لورسن، أن المشاركة الواسعة والنقاشات العميقة أظهرت إجماعاً واضحاً على أن الجامعات يجب أن تقود عملية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، لا أن تكتفي بالتفاعل معها، مضيفاً: «علينا اليوم أن نستثمر في الأطر الأكاديمية والأخلاقية والعملية المناسبة، لضمان إسهام الذكاء الاصطناعي في دعم رسالتنا الجوهرية في التعليم والاستكشاف وخدمة المجتمع».

وأكد نائب مدير الجامعة الأميركية في الشارقة للشؤون الأكاديمية وكيل الجامعة، الدكتور محمد الترهوني، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مهمة في عملية استدامة التعليم، فهي اليوم ليست خياراً، لكنها ضرورة، لأن الطلاب من الأعمار الصغيرة والمراحل الأساسية يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وبالتالي على الجامعات مواكبة ذلك التطور، وإتاحة الفرصة للطلاب لتعلم مهارات كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي؛ ليس لتلقي المعرفة فقط، ولكن لتنمية مهاراتهم في التفكير النقدي والتواصل، وبالتالي، فإن استخدامه بات مهماً في قطاع التعليم.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل واضح في تطور قطاع التعليم، فالجامعات يجب أن يكون لديها فرصة لذلك، ولكن في الوقت ذاته هناك تحديات، إذ يجب إعداد المعلمين بصورة أمثل لاستخدامه في التدريس وتقييم مهارات الطلاب، إضافة إلى الجانب الأخلاقي للاستخدام.

وقال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم في مرحلة البكالوريوس، الدكتور جيمس غريفن: «تميّز المؤتمر بالعمق الفني الملحوظ عبر استعراضه أوراقاً بحثية دقيقة حول نماذج التعلم التكيفي، ومنصات التدريس المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومعايير الجاهزية المؤسسية، ودور نماذج اللغة الكبيرة في بيئات التعليم. وقدّمت هذه المداخلات خريطة طريق عملية تمكّن الجامعات من تبني الذكاء الاصطناعي بجدية أكاديمية وابتكار حقيقي، حيث عكست هذه النقاشات مستوى من التحديد والرؤية المستقبلية اللازمين للانتقال من النظرية إلى التطبيق».

ودعا مختصون خلال جلسة نقاشية بعنوان «ردم فجوة المهارات في الذكاء الاصطناعي: دور التعليم العالي في تشكيل القوى العاملة المستقبلية»، إلى ضرورة دمج المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، مع الحفاظ على الصلابة الأكاديمية والملاءمة لسوق العمل.

بدور القاسمي:

. لدينا مسؤولية مشتركة في التكيّف مع الذكاء الاصطناعي والعمل على دمجه بطرق مدروسة لتمكين طلابنا.

الدكتور تود لورسون:

. الجامعات يجب أن تقود عملية دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

الدكتور محمد الترهوني:

. تطبيقات الذكاء الاصطناعي مهمة في عملية استدامة التعليم.