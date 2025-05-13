الحبتور يشيد بتفاعل "التربية" ويعلن إعداد دراسة شاملة حول تقليص ساعات الدراسة للأطفال

أعرب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن تقديره للتجاوب الإيجابي الذي أبداه محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن المناشدة التي وجّهها مؤخراً لتخفيف ساعات الدراسة الطويلة على الأطفال في الدولة، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس روح القيادة والمسؤولية التي تتحلى بها مؤسسات الدولة تجاه رفاهية المجتمع.

وقال الحبتور في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أشكر الأخ سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، محمد القاسم، على ردكم وتفاعلكم الإيجابي. هذه هي ثقافة دولتنا، التي تجمع كل أطيافها على هدف واحد: راحة وسعادة المواطن وكل من يعيش على أرضها."

وفي خطوة تعكس التزامه الشخصي بالمبادرة، أعلن الحبتور عن عزمه إعداد دراسة شاملة تتناول مقترحات عملية وحلولاً واقعية لتخفيف العبء الدراسي عن الطلبة الصغار، مؤكداً أنه سيعرضها على الوزارة فور عودته من السفر، وذلك ضمن إطار الشراكة المجتمعية التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء هذا التفاعل عقب مناشدة الحبتور العلنية للجهات التعليمية في الدولة بضرورة مراجعة نظام اليوم الدراسي المطوّل وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، داعياً إلى حلول توازن بين جودة التعليم وراحة الطلبة.

ويُعد هذا التبادل الإيجابي بين مسؤول حكومي ورجل أعمال وطني نموذجاً يحتذى به في تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التعليم والتنشئة، ما يعكس الانفتاح الذي تنتهجه دولة الإمارات في الاستماع إلى الآراء المختلفة وتكامل الجهود بما يخدم المصلحة العامة.