انخفاض درجات الحرارة الخميس المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع نشاط حركة الرياح المثيرة والمحملة بالغبار والأتربة، واضطراب موج البحر.

وذكر المركز في نشرته حول أحوال الطقس، أن يوم الأربعاء، سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب شرقاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وتوقع المركز انخفاضاً في درجات الحرارة على السواحل غرباً، يوم الخميس، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار.

ونبه المركز إلى أن طقس الجمعة سيكون مغبرا وغائماً جزئي أحياناً ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وسرعتها تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً في بحر عمان.