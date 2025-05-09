«مؤتمر التعليم الدولي» ينطلق الإثنين   

ينطلق الإثنين المقبل مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للتعليم تحت شعار: «نحو تعليم ذكي مستدام: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي - تعزيز آفاق الإبداع والابتكار»، بالشراكة بين جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة، ويعد المؤتمر منصة أكاديمية رائدة تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع التعليم، بمشاركة أكثر من 90 بحثاً علمياً من نحو 25 دولة، مقدمة من 50 مؤسسة أكاديمية، مع حضور واسع من الباحثين والخبراء وصُنّاع السياسات التعليمية على الصعيدين المحلي والدولي، ويهدف المؤتمر إلى استعراض دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئات التعليم والتعلم.