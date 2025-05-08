استبيان بنكهة التطوير.. مدارس تقيس جودة المقصف بآراء الطلبة وأولياء الأمور‎

أطلق عدد من المدارس مبادرة لقياس جودة المقاصف المدرسية، عبر استبيان شامل يشارك فيه الطلبة وأولياء الأمور، بهدف تحسين نوعية الطعام وتوفير خيارات صحية أكثر تنوعاً، في خطوة تعكس حرص المؤسسات التعليمية على صحة الطلبة وجودة الخدمات الغذائية المقدمة لهم.

يتناول الاستبيان الذي وزّعته إدارات المدارس على مختلف الفئات، تقييم تنوع الأصناف الغذائية المقدمة، وجودتها، ومدى ملاءمتها للطلاب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى تفضيلاتهم الشخصية، واقتراحاتهم لتطوير قوائم الطعام.

وتضمنت أسئلة الاستبيان التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم" كيفية تقييم تنوع أصناف الطعام المقدمة في المقصف، ومدى نسبة الرضا عن جودتها، وهل الطعام صحي ومناسب؟”، إلى جانب فتح المجال لإدراج أصناف يرغب الطلبة وأولياء أمورهم في إضافتها، والتعبير عن أي ملاحظات أخرى تعزز تجربة الغذاء المدرسي.

قائمة معتمدة من الوزارة

وتستند المدارس في هذه الخطوة إلى قائمة معتمدة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2024-2025، تشمل مجموعة متنوعة من المخبوزات الصحية، والسندويتشات المغذية، والسلطات الطازجة، ومنتجات الألبان والعصائر الطبيعية.

وتضم القائمة ما يزيد عن 70 صنفاً متنوعاً، منها فطائر الزعتر والجبن، وسندويتشات الفاهيتا والشاورما، وسلطات مثل السيزر والفتوش، إلى جانب خيارات خفيفة مثل فشار الجبنة وخبز الموز ومافن الخضار.

وبحسب تعليمات الوزارة، يُشترط على المدارس توفير أربع أصناف يومية من المخبوزات، وثلاثة من السندويتشات، ونوعين من الخضار والفواكه، بالإضافة إلى العصائر والألبان من شركتين مختلفتين. كما يُشدد على الالتزام بالمكونات الصحية وخلو الأغذية من الإضافات الضارة.

وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من أولياء الأمور، الذين اعتبروها نقلة نوعية في إشراك المجتمع المدرسي في صناعة القرار الغذائي، ما يعزز ثقة الأسر بالبيئة التعليمية وصحة أبنائهم.

يُذكر أن نتائج الاستبيانات ستُحلل من قبل إدارات المدارس بالتعاون مع مختصين في التغذية، لتحديث القوائم الغذائية وفقاً للمقترحات الواردة، بما يضمن تلبية أذواق الطلبة ومتطلبات النمو السليم، ضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.