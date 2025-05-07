"الأميركية دبي" تتوج فوجاً جديداً من الطلبة المبدعين في الإعلام

توجت الجامعة الأميركية في دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فوجا جديدا من الفائزين في مسابقة "مبدعون في الإعلام"، التي تُعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، من حيث القيمة المالية والتأثير الأكاديمي، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى 400 ألف درهم، تغطي الرسوم الدراسية لأربع سنوات كاملة في كلية محمد بن راشد للإعلام.

وحصدت الطالبة بتول عبدالعزيز الشيخ من مدرسة الشهامة ـ أبوظبي، المركز الأول، لتفوز بالمنحة الدراسية الكبرى بعد تميزها الإبداعي وتفوقها الأكاديمي في المسابقة، التي تستهدف طلبة الثانوية العامة من المواطنين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وذلك للعام التاسع على التوالي.

وشهدت الدورة الحالية من المسابقة مشاركة نحو 150 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، تأهل منهم 13 متسابقاً إلى المرحلة النهائية.

أُقيم الحفل في الحرم الجامعي بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في قطاع التعليم، من بينهم الدكتورة أمل القحطاني، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم ، إلى جانب الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة، وصوفي بطرس، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام، وإيلي صوايا، مدير الإدارة في الجامعة، ونادر مكانسي مستشار شؤون الإعلام في الجامعة، وأعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى الطلبة المتأهلين وأولياء أمورهم ومعلميهم.

وأشاد الدكتور كايل لونغ، في كلمته، بالمستوى الرفيع الذي قدمه المشاركون، مؤكداً أهمية استمرار دعم هذه المسابقة من قبل وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، كما عبّر عن شكره للجهات الراعية للجائزة .

من جانبه، أشار علي عبيد الهاملي، ممثل لجنة التحكيم، إلى أن المسابقة هذا العام شهدت منافسة محتدمة، موضحاً أن نسبة المشارِكات من الطالبات بلغت 90%، مما يعكس شغف الفتيات بدراسة الإعلام وإبراز مواهبهن فيه.

كما شاركت الطالبة سارة بشير، من كلية محمد بن راشد للإعلام، في الحفل بكلمة باللغة الإنجليزية، استعرضت خلالها تجربتها الشخصية، إذ فازت قبل أربع سنوات بمنحة مماثلة، وهي اليوم تستعد للتخرج والانطلاق في حياتها المهنية، مؤكدة أن المسابقة كانت نقطة التحول في مسيرتها التعليمية.

التقت "الإمارات اليوم" مع عدد من الفائزين، إذ عبرت بتول عبدالعزيز الشيخ – الفائزة بالمركز الأول (المنحة الدراسية الكبرى) عن سعادتها قائلة":لم أكن أتخيّل أن يتحوّل شغفي بالإعلام إلى منحة دراسية تغطي أربع سنوات في واحدة من أعرق الكليات بالمنطقة، وهذا الفوز مسؤولية قبل أن يكون إنجازاً، وأشكر الجامعة الأميركية في دبي على هذه الفرصة التي غيّرت مسار حياتي".

أما سارة عباس سراج – الفائزة بالمركز الثاني (اللغة العربية) «المسابقة منحتني مساحة للتعبير عن أفكاري وإبراز قدراتي في الكتابة والإعداد الإعلامي، وكانت التجربة ثرية على المستويين الأكاديمي والشخصي. أطمح إلى دراسة الإعلام وصناعة تأثير إيجابي في المجتمع من خلال الكلمة».

أما مهرة اليماحي الفائزة بالمركز الثالث (اللغة العربية) قالت: "المسابقة فتحت لي أبواب الإبداع، ومنحتني ثقة كبيرة بنفسي. الكتابة كانت وسيلتي للتعبير عن قضايا أؤمن بها، واليوم أشعر أن حلمي بالعمل الإعلامي بدأ يتحقق".

وقالت نوف وائل – الفائزة بالمركز الثالث (اللغة الإنجليزية):"كانت تجربة استثنائية بكل المقاييس. تعلمت أن المنافسة الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن لكل صوت فرصة إذا استُمع إليه. شكراً للجامعة وللجنة التحكيم على تقديرهم لعملي