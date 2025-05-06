«المدرسة الرقمية» تطلق مشروعات مشتركة مع حكومة كردستان العراق

أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إطلاق مشروعات مشتركة في مجال التعليم الرقمي مع حكومة إقليم كردستان العراق.

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية لفريق المدرسة الرقمية إلى كردستان العراق، للإعلان عن إطلاق مشروعات مشتركة ضمن مشروع المدرسة الرقمية، شملت الافتتاح الرسمي لمدارس رقمية، وتخريج 2400 معلم رقمي وإطلاق برنامج جديد لتدريب 10 آلاف معلم رقمي.

وتم خلال الحفل تكريم المعلمين المتميزين من رواد التحول الرقمي، إضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المدارس الرقمية بالتنسيق مع وزارة التربية في الإقليم، بحضور وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، آلان حمه سعيد، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين محسن دزيي، وقنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، أحمد الظاهري، وأمين عام المدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، وعدد من المسؤولين في الإقليم.

كما ضم وفد المدرسة الرقمية تاتيانا دروشكي وسكندر حسين، ممثلَين عن مؤسسة دبي للعطاء التي أسهمت في دعم وتمويل المشروع.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، عمر سلطان العلماء، أن الشراكة مع حكومة إقليم كردستان العراق في تطوير مشروعات التعلم الرقمي، تعكس حرص الجانبين على تطوير بيئة التعليم، وتسريع التحول الرقمي، وتوفير فرص تعلم للطلاب تمكنهم بمهارات وأدوات المستقبل.

وأكد آلان حمه سعيد أن إطلاق مشروع المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق، ضمن مشاريع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يمثل خطوة مهمة لتأسيس مدرسة رقمية متكاملة تعزز المنظومة التعليمية.

وقال الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، طارق محمد القرق، إن إطلاق المدرسة الرقمية في كردستان العراق يمثل استثماراً بالغ الأهمية في أجيال المستقبل.

من جهته استعرض فريق المدرسة الرقمية مع المسؤولين عن قطاع التعليم في كردستان العراق، الإنجازات التي حققها التعاون المشترك بين الجانبين، وأثرها في تعزيز تجارب التعلم، والتي شملت ترجمة منصة التعليم الرقمي بالمدرسة الرقمية إلى اللغة الكردية، وترجمة وتوفير دورات المعلم الرقمي المعتمدة من جامعة ولاية أريزونا الأميركية باللغة الكردية، ورقمنة المنهاج الوطني الكردي وإضافته لمنصة حديثة للتعليم الإلكتروني باللغة الكردية، تشمل المواد الأساسية الخمس للمراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف التاسع، وهي اللغات العربية، والإنجليزية، والكردية، والرياضيات، والعلوم، واطلع على تطورات جهود رقمنة المنهاج التعليمي للصفوف من العاشر إلى الثاني عشر.