1182 مدرسة حكومية وخاصة استهدفتها حملة «دبي للتوحد»

أعلن مركز دبي للتوحد افتتاح أول استوديو بودكاست عربي مخصص لمناقشة قضايا أصحاب الهمم من ذوي التوحد، وذلك في ختام فعاليات حملته الـ19 للتوعية بالتوحد، التي انطلقت مطلع أبريل الماضي، واستمرت لمدة شهر، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي: «يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لسلسلة من المبادرات والفعاليات التي نظّمها المركز، خلال أبريل الماضي، تماشياً مع أهداف (عام المجتمع)، إذ يمثل افتتاح استوديو البودكاست خطوة نوعية في مسيرتنا نحو تعزيز الوعي المجتمعي بالتوحد، فمن خلال هذه المنصة، سنتمكن من إيصال أصوات الأفراد ذوي التوحد وأسرهم والقائمين على رعايتهم بكل شفافية ووضوح، خصوصاً للعالم العربي، وتسليط الضوء على قصصهم وتجاربهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتفهماً».

وبهذه المناسبة، أعرب العمادي عن شكره وتقديره لشركة «OP3 ديزاين»، التي أسهمت في تصميم وتنفيذ ورعاية الاستوديو، مشيراً إلى أن إطلاق الحلقة الأولى من هذا الاستوديو سيكون من تقديم مديرة تطوير الأعمال في مركز دبي للتوحد، جويس شمعون.

وحول أبرز نتائج الحملة، أوضح العمادي أن الحملة شهدت هذا العام تنظيم ورش عمل افتراضية وحضورية أسبوعية للتوعية بالتوحد، شملت 1182 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة (673 مدرسة حكومية و509 مدرسة خاصة)، إضافة إلى المحاضرات التوعوية التي شملت عدداً من المؤسسات العامة والخاصة لتستهدف 1500 موظف. وأشار العمادي إلى أن فريق توعية المجتمع في المركز شارك بعدد من المنتديات والجلسات الحوارية التي تناولت أهم القضايا الراهنة حول التوحد، من أبرزها منتدى هيئة الصحة بدبي، ومنتدى جامعة أبوظبي.

كما تضمنت الحملة الإعلان عن مجموعة جديدة من الجهات الصديقة لذوي التوحد في إمارة دبي، من أبرزها مكتبة محمد بن راشد، وتعاونية الاتحاد، وميركاتو مول، حيث حازت كل منها شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد، وذلك في خطوة رائدة تُجسّد التزام تلك الجهات بتعزيز مبادئ الدمج والاستدامة، ودعماً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي تسعى إلى تحويل دبي إلى مدينة نموذجية صديقة لأصحاب الهمم، من خلال توفير بيئات تُمكنهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

ووفقاً للعمادي، فإن الحملة شهدت تفاعلاً واسعاً في نشر رسالتها عبر المنصات والشاشات الرقمية الداخلية والخارجية التابعة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تجاوز عددها 3150 شاشة عرض رقمية في مناطق مختلفة من الدولة، شملت محطات المترو والحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحطات الوقود التابعة لشركة «اينوك»، ومراكز التسوق، إلى جانب عرض الإعلان على دور السينما التابعة لنوفو سينما، وكذلك عرضه عبر قنوات «زي» الفضائية باللغتين العربية والإنجليزية.