«الأكاديمية الوطنية للطفولة».. 5 مزايا للدارسين و6 مجالات لتوظيف الخريجين

حددت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة 10 مايو الجاري موعداً لإغلاق باب التقديم للدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، فيما ستتم عملية تقييم الطلبات والقبول من 13 مايو إلى 18 أغسطس، على أن تبدأ الدراسة في الأول من سبتمبر، مشيرة إلى وجود خمس مزايا للالتحاق بالبرنامج، كما يتيح البرنامج للخريجين العمل في ستة مجالات رئيسة مرتبطة بالطفولة.

وتهدف الأكاديمية، التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى تنمية قدرات العاملين ومقدّمي الرعاية في مجال الطفولة، مع التركيز على اللغة العربية والهوية الوطنية وتعزيزهما، حيث تُقدّم الأكاديمية برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، إضافة إلى برامج التدريب والتعليم المستمر في مجالات أساسية، مثل الوالدية الإيجابية، وحماية الطفل، وصحته، وتغذيته، وتعليمه، والتدخل المبكر، ودعم الأسر وأفراد المجتمع.

وأوضحت الأكاديمية، على موقعها الرسمي خلال الإعلان عن الدفعة الثالثة للدبلوم، أن برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة (0 - 18 سنة) يُعد برنامجاً متخصصاً، يهدف إلى تطوير مهارات ومعرفة الأفراد العاملين أو الراغبين في العمل بمجال تنمية الطفولة كمقدمي رعاية، خصوصاً في مجالات التعليم المبكر، ورعاية الأطفال، وعلم النفس التنموي، ونظريات التعلم والتطور وحماية ورفاهية الطفل، والتربية الخاصة وعلوم الأسرة، مشيرة إلى أن البرنامج يمتد على مدار 18 شهراً، مقسمة على مرحلتي التعليم والتطبيق لمدة 12 شهراً داخل مقر الأكاديمية، ومرحلة التدريب الميداني التي تمتد لمدة ستة أشهر في أماكن التدريب المختلفة.

وشددت على توفير البرنامج خمس مزايا أساسية، تشمل منحة دراسية كاملة لطلبة برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، ودعماً مالياً في شكل مكافأة شهرية لجميع الطلبة، وتوفير تأمين صحي للطالب، يشمل خدمات الرعاية الصحية وفقاً للتشريعات السارية، وكمبيوتر محمولاً، حيث سيتم تزويد الطلبة بالأجهزة خلال فترة الدراسة، إضافة إلى توزيع بطاقات المواصلات السنوية للحافلات العامة ضمن مدينة أبوظبي.

وبيّنت الأكاديمية أن الحصول على دبلومها المهني، يتيح للخريجين العمل في مجالات متنوعة، منها مساعد معلم في دور الحضانة، ومعلم ظل، ورائد أعمال في مجال تنمية الطفولة، ومقدم رعاية للأسر، ومقدم رعاية لأصحاب الهمم، ومقدم رعاية في برامج الأسر البديلة، إضافة إلى وظائف أخرى ذات علاقة بتنمية الطفولة.

جدير بالذكر أن الأكاديمية استقبلت خلال العامين الماضيين أكثر من 13 ألف طلب تسجيل، قُبِلَ منها نحو 200 متقدِّم، منهم أكثر من 70 إماراتياً، بنسبة قبول تبلغ نحو 1.5%، بعد سلسلة من التقييمات الدقيقة لضمان استقطاب أفضل الكفاءات، فيما أنهى 80 خريجاً البرنامج بنجاح، ويستعدون للانضمام إلى مؤسسات مرموقة في الدولة.

معايير القبول

• طلب التسجيل الأولي يتم من خلال استكمال نموذج التسجيل المتاح على الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

• أن يكون عمر المُتقدّم 18 عاماً أو أكثر.

• أن يكون المُتقدّم حاصلاً على شهادة ثانوية عامة معتمدة أو قابلة للاعتماد من وزارة التربية والتعليم في الدولة.

• إتقان اللغة العربية (كتابة، قراءة)، ومستوى جيد جداً في اللغة الإنجليزية.

• الخبرة والشغف في التعامل مع الأطفال بشكل احترافي أو داخل نطاق الأسرة.

• استيفاء أي متطلبات إضافية قد تضعها الأكاديمية أو الجهة المانحة للمؤهلات.