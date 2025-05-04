سؤال وجواب

تساءل طلبة: ما فرص تغيير المسار الأكاديمي من العام إلى المتقدم وفقاً للتحديثات الجديدة على المسارات التعليمية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم وجود فرصتين لتغيير المسار من العام إلى المتقدم، حيث يـمكن لطلبة الـصف الـثامـن مـن الـمسار الـعام الالـتحاق بـالـصف الـتاسـع مـن الـمسار الـــمتقدم عـــند حـــصولـــهم عـــلى 80% كحـــد أدنـــى فـــي مـــواد الـــلغة الإنجـــليزيـــة والرياضيات والعلوم في الفصل الأول، كـما يـمكن لـطلبة الـصف الـتاسـع مـن الـمسار الـعام الالـتحاق بـالـصف الـعاشـر مـن الـمسار الـمتقدم عـند حـصولـهم عـلى 80% كحـد أدنـى فـي مـواد الـلغة الإنجـليزيـة والرياضيات والعلوم في الفصل الأول فقط في العام الدراسي 2025-2026، فيما لا يـمكن لـطلبة الـصف الـحادي عشـر أو الـثانـي عشـر مـن الـمسار الـعام الالـتحاق بالمسار المتقدم.