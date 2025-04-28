"تحدي القراءة العربي": مكتبة رقمية شاملة تخدم 32 مليون طالب

في خطوة رائدة تعيد رسم العلاقة بين الطالب والكتاب، أطلقت مبادرة "تحدي القراءة العربي" المنصة الرقمية التفاعلية، التي تتيح لأكثر من 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات، إمكانية الوصول إلى مكتبة متكاملة تضم أكثر من 1200 كتاب رقمي في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المبادرة النوعية في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الجديدة، من خلال مشاريع رائدة تعمل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

احصائيات النسخة التاسعة

في وقت، سجلت احصائيات النسخة التاسعة لمبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشاركات قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات، بزيادة تصل إلى 14.2%، عن مشاركات النسخة الثامنة والتي بلغت 28.2 مليون طالب وطالبة.

وتهدف المكتبة الرقمية إلى تعزيز عادة القراءة بين الطلبة، وتنمية مهارات الفهم والتحليل والتعبير، من خلال تجربة تفاعلية متكاملة تُمكّن الطالب من تلخيص الكتب التي يقرؤها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، ما يفتح أمامه آفاقاً معرفية أوسع ويُسهم في تشكيل وعي ثقافي متين.

تجربة رقمية سهلة ومشوقة

يُعد التسجيل في المنصة الرقمية لتحدي القراءة العربي عملية بسيطة وميسرة، حيث يُطلب من الطالب إدخال بياناته الشخصية مثل الاسم، البريد الإلكتروني، الجنس، الدولة، المنطقة، المدرسة والصف، إضافة إلى معلومات توضح ما إذا كانت اللغة العربية لغته الأم، أو إذا كان من أصحاب الهمم، ما يعكس التزام المبادرة بالشمولية وتكافؤ الفرص.

وتُتيح المنصة الكتب بصيغ مقروءة ومسموعة، ما يجعلها وسيلة ذكية للاستفادة من وقت الفراغ، خصوصاً خلال الإجازة الصيفية، ويجعل من القراءة نشاطاً ممتعاً ومتاحاً في أي زمان ومكان.

دعوة للانضمام

ودعت وزارات التربية والتعليم في مختلف الدول العربية جميع الطلبة إلى التسجيل والانضمام إلى هذه المبادرة المعرفية الرائدة عبر الرابط:

https://books.arabreadingchallenge.com/ar/Registration

وأكدت أن كل كتاب يقرؤه الطالب على هذه المنصة هو بمثابة تجربة تنويرية تعزز من قدراته الشخصية وتفتح له أبواب المستقبل، في ظل عالم يتسم بالتغير السريع والتحول الرقمي المتسارع.

جيل رقمي.. وقارئ

في عصر تسوده التكنولوجيا، تأتي المكتبة الرقمية لتحدي القراءة العربي كجسر معرفي يربط الطالب بالكتاب، ويُعيد تعريف العلاقة بين الأجيال الرقمية والمحتوى الثقافي، عبر أدوات تفاعلية ذكية تُخاطب ميولهم وتُحفّز شغفهم بالقراءة والتعلّم.