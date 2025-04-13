«خطط إجرائية» لاستثمار الفصل الثالث في تعويض إخفاق الأول والثاني

وضع تربويون ما وصفوه بـ«الخطط الإجرائية» للطلبة الذين لم يسعفهم الحظ، أو لم تتوج جهودهم بتحقيق درجات مرتفعة في اختبارات وتقييمات الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الخطط تتضمن دروساً إضافية، وتنظيم اجتماعات مع ذويهم، لإشراكهم في المتابعة والدعم.

وتستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة غداً الطلبة في جميع المراحل التعليمية، إضافة إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية مع بدء الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، عقب الانتهاء من إجازة الربيع.

وتفصيلاً، أكد المعلمون محمد ربيع وأيمن حسن ويوسف كنان، أن الطالب الذي أخفق في الفصل الأول أو الثاني، عليه العمل منذ بداية الفصل الدراسي الثالث لكي يستطيع تحقيق أعلى الدرجات، لافتين إلى أن المدارس لديها حصص إثرائية وبرامج دعم أكاديمي يقوم على تنظيمها نخبة متميزة من المعلمين، لرفع مستوى الطلاب أكاديمياً، ومساعدة المتفوقين منهم على تعزيز قدراتهم. وأوضحوا أن المعلمين مكلفون - عقب الانتهاء من تحليل نتائج تقييم الطلبة - بتحديد من يحتاج منهم إلى دعم أكاديمي، ووضع خطط تعليمية لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي، مشيرين إلى أنهم سيقدمون مع بداية الفصل الدراسي الثالث دروساً إضافية للطلبة المستهدفين في أوقات محددة، لا تتعارض مع الحصص الدراسية اليومية، بهدف تحسين مستواهم الأكاديمي، فضلاً عن تنظيم اجتماعات مع ذويهم لإشراكهم في المتابعة والدعم، مع التنبيه إلى عدم غياب الطلاب خلال الفصل الدراسي.

وتابعوا أن سياسة الفصول الدراسية الثلاثة تُفسح المجال أمام الطالب الذي تعثّر في أحد الفصول الدراسية، للتعويض في الفصل الدراسي التالي.

كما أكدت المعلمات شروق إبراهيم وتيسير عمر وصفاء وضاح، وجود خطط علاجية تقوم على تصنيف الطلاب حسب مستواهم الأكاديمي، تسمى «الخطط الإجرائية»، وتعتمد على تقويم مستوى الطالب، وتحديد نوعية الضعف التي يعانيها، لوضع حلول لها.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجاري 2024-2025 تبلغ عدد أيام التمدرس في الفصل الدراسي الثالث 52 يوماً بما يعادل 11 أسبوعاً، وسيتم من 16 إلى 18 أبريل إعلان نتائج اختبارات الفصل الثاني.

وحدّد التقويم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من 10 إلى 19 يونيو المقبل، فيما يتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها من 30 يونيو إلى 2 يوليو المقبلين، لتبدأ إجازة نهاية العام في 30 يونيو للطلبة، و17 يوليو للهيئات الأكاديمية.

8 خطوات

حدد تربويون ثماني خطوات لتحقيق التفوق والنجاح الأكاديمي، شملت تنظيم الوقت، وتقسيم الأهداف إلى مهام يومية وأسبوعية قابلة للقياس، والالتزام بخطة دراسية منتظمة، واستخدام استراتيجيات التعلم النشط مثل تدوين الملاحظات، واستخدام الخرائط الذهنية لتبسيط المعلومات، ومراجعة ما تمت دراسته باستمرار، والتفاعل مع المعلمين والزملاء في الصف، حيث يعزز التعلم الاجتماعي الاستيعاب بشكل أفضل، إضافة إلى ممارسة الرياضة والنوم الجيد لتحسين الذاكرة والتركيز.