جامعة الإمارات تستعرض برامج الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض

استعرض المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، خلال مشاركته في «الأسبوع الجيومكاني 2025» الذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي، أخيراً، برامج الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض وتطبيقات الاستشعار عن بُعد. وشملت البرامج مشروع القمر الاصطناعي العربي 813، وهو أول قمر اصطناعي عربي، مزوّد بكاميرا فوق طيفية ومقياس استقطاب جوي، ويعدّ منصة متقدمة لدعم الدراسات البيئية وتغير المناخ والتطبيقات الجغرافية، إضافة إلى توفير بيانات مفتوحة لدول المنطقة لدعم البحث العلمي ورسم السياسات البيئية.

كما شارك المركز بورقة بحثية بعنوان «تطوير وقدرات القمر الاصطناعي العربي 813 لرصد الأرض والمراقبة البيئية»، لتسليط الضوء على الجانب العلمي والتقني لهذا المشروع الرائد.

واستعرض مشروع (LEO Nav)، أول كوكبة إماراتية مخصصة لتوفير خدمات الملاحة وتحديد المواقع (PNT) من مدار الأرض المنخفض.

ويتميز النظام بقدرته على العمل في بيئات ذات تداخل عالٍ للإشارات، ويضم نظاماً لبث إشارات ملاحية نطاقي (L5) و(S)، إضافة إلى مستقبل (GNSS) ونظام تحديد مدار دقيق. ومن المقرر إطلاقه العام المقبل. كما استعرض المركز «العين سات-1»، وهو قمر اصطناعي تعليمي مكعب، تم تطويره بأيادٍ طلابية، ويعكس التزام المركز بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال هندسة الفضاء، من خلال تجارب عملية في تصميم وتشغيل الأقمار الاصطناعية المكعبة.