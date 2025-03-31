"التربية والتعليم" تعتمد جدول امتحانات نهاية العام لطلبة التعليم المستمر المتكامل

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات نهاية العام الدراسي (الفترة الأولى) للعام الأكاديمي 2024/2025، لطلبة الصف الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل المقبل، بواقع 7 أيام امتحانية متتالية تُعقد خلالها الاختبارات حضورياً في المدارس، من الساعة 06:30 وحتى 08:30 مساءً.

وأكدت الوزارة ضمن موجهاتها العامة للطلبة التي أطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات المصاحبة للجدول الزمني للامتحانات، حيث شددت على ضرورة وصول الطلبة إلى قاعة الامتحان قبل موعد البدء بـ30 دقيقة لاستلام بطاقة الدخول، مع منع دخول أي طالب يتأخر لأكثر من 15 دقيقة عن الوقت المحدد. كما يُمنع دخول قاعة الامتحان بأي من الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف المحمولة أو الكتب والمذكرات الورقية.

إمتحانات إلكترونية

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى إلكترونياً لطلبة الصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، مع إلزامية الحضور الفعلي إلى المدرسة، مشيرة إلى أنه لا يوجد وقت محدد للإجابة على كل سؤال، إذ يُسمح للطلبة بمراجعة إجاباتهم وتعديلها قبل تسليم الاختبار النهائي. كما لا يُسمح بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مرور ساعة واحدة على الأقل من بدء الاختبار.

ويتضمن الجدول سبعة مواد دراسية رئيسية، تبدأ بامتحان مادة الفيزياء يوم الإثنين الموافق 21 أبريل، تليها التربية الإسلامية يوم الثلاثاء 22 أبريل، ثم اللغة العربية يوم الأربعاء 23 أبريل، فاللغة الإنجليزية يوم الخميس 24 أبريل، لتستأنف الامتحانات بعد عطلة نهاية الأسبوع يوم الاثنين 28 أبريل باختبار مادة الرياضيات، ويليه امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 29 أبريل، وتُختتم الامتحانات يوم الأربعاء 30 أبريل باختبار مادة الأحياء أو الكيمياء.

وتأتي الإجراءات التنظيمية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة امتحانية منضبطة وعادلة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وتعزز من جودة المخرجات التعليمية ضمن منظومة التعليم المستمر.