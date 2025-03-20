21 يوماً إجازة «الربيع» للطلبة.. وعودة المدارس «منتصف أبريل»

اختتم طلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، التي بدأت في 10 مارس الجاري واستمرت حتى أمس.

وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد، يتم تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني، وإصدارها خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل، وفق جدولة زمنية ستعلن عن تفاصيلها وزارة التربية والتعليم لاحقاً.

ومن المقرر أن تبلغ إجازة الربيع 21 يوماً للطلبة (ثلاثة أسابيع)، على أن تبدأ 24 مارس الجاري وتستمر حتى 13 أبريل المقبل، فيما يبلغ إجمالي عدد أيام إجازة الربيع للهيئات التدريسية والفنية والإدارية 14 يوماً (أسبوعان)، حيث تبدأ 31 مارس الجاري وتستمر إلى 13 أبريل المقبل.

ويتخلل إجازة الربيع للطلبة والكوادر التربوية، عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من 29 مارس إلى الأول من أبريل المقبل، على أن يبدأ دوام الطلبة والهيئات بأنواعها في 14 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تخضع الهيئات التدريسية والفنية والإدارية والقيادات المدرسية في الميدان التربوي إلى برنامج التطوير المهني في الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري، خلال الأسبوع الذي يسبق إجازة الربيع للهيئات كافة.

ويبدأ دوام الطلبة والكوادر التربوية كافة للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، في 14 أبريل المقبل، وتبلغ أيام التمدرس 52 يوماً بواقع 11 أسبوعاً، على أن تبدأ إجازة نهاية العام للطلبة 30 يونيو المقبل، وللهيئات التدريسية والإدارية والفنية 14 يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، أدى طلبة أربعة صفوف تشمل الصفوف التاسع والـ10 والـ11 والـ12 الامتحان في مادة الأحياء، أمس، ليختتموا سباق امتحانات الفصل الثاني، حيث تم توزيع الامتحان على فترتين، إذ بدأت الفترة الأولى من التاسعة وحتى الـ11 صباحاً، واستهدفت طلاب الصف التاسع المتقدم، والعاشر العام بمساراته كافة، فضلاً عن طلاب الصف الـ11 العام بفروعه.

أمّا الفترة الثانية بدأت من 12 إلى الثانية ظهراً، حيث أدى خلالها طلاب الصف الـ11 المتقدم، وطلاب الصف الـ12 العام، إضافة إلى طلاب الصف الـ12 المتقدم امتحانهم في مادة الأحياء.

وأكّدت إدارات المدارس لـ«الإمارات اليوم»، التزام الطلاب والطالبات بالأنظمة والقواعد المعتمدة داخل قاعات الامتحان في آخر أيام السباق الامتحاني، فضلاً عن تحليهم بالسلوك الإيجابي وتجنب أي مخالفات قد تؤثر في سير الاختبارات.

وقالوا: «جاء اختبار الأحياء ليكون المحطة الأخيرة ضمن جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث يستعد الطلبة للانتقال إلى المرحلة المقبلة من مسيرتهم التعليمية بعد انتهاء موسم الامتحانات».

. 52 يوماً للتمدرس (11 أسبوعاً) في الفصل الدراسي الثالث، وإجازة نهاية العام 30 يونيو المقبل للطلبة و14 يوليو المقبل للمعلمين.