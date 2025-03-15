«التربية»: اختبارات الترخيص المهني للمعلمين والتربويين 20 أبريل المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التراخيص المهنية، جدول اختبارات الترخيص المهني، المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، ودعت المعلمين والمعنيين إلى الإسراع في حجز مقاعدهم، نظراً إلى محدودية الأماكن المتاحة.

ووفقاً للتعميم الصادر عن الوزارة، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، فإن الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للاختبارات هو 23 مارس الجاري، حيث يتوجب على الراغبين في التقدم حجز اختباراتهم المتوافقة مع تخصصاتهم أو مجالاتهم المهنية عبر الرابط الإلكتروني المخصص tls.moe.gov.ae.

وأفادت الوزارة، عبر التعميم، بأن جميع الاختبارات تُعقد في 20 أبريل 2025، على أن يغلق باب التسجيل في 23 مارس 2025، في وقت يتضمن جدول اختبارات الترخيص المهني لشهر أبريل المقبل مجموعة من الاختبارات المتخصصة.

وتستهدف الاختبارات ست فئات في الميدان التربوي، تتمثل في القيادة المدرسية (جميع الحلقات)، ومعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها (الحلقتان الثانية والثالثة)، والاختبار التخصصي المهني لمعلمي التربية الخاصة (جميع الحلقات)، وعلوم الحاسوب - بايثون (لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة)، والدراسات الإسلامية (لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة)، وإدارة الأعمال (لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة).

وأكدت الوزارة في تعميمها أهمية التقدم المبكر لحجز المقاعد، مشددة على ضرورة تسجيل المعلمين والمهنيين الراغبين في خوض الاختبارات في أسرع وقت ممكن، لضمان حصولهم على فرصة المشاركة.

ويعد اجتياز الاختبارات المهنية شرطاً أساسياً للحصول على الترخيص المهني وممارسة المهنة في القطاع التعليمي في مختلف إمارات الدولة، وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة.

يُذكر أن هذه الاختبارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة المعلمين، وضمان جاهزيتهم لمواكبة التطورات التربوية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم في دولة الإمارات.