غداً .. إغلاق باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام 2025-2026

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إعادة فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، معتبرة أن يوم 14 مارس الجاري الموعد النهائي لتسجيل ولا مجال للتمديد أو فتح باب التسجيل مجدداً.

طلبات التسجيل

وقالت إن تقديم طلبات التسجيل بعد إغلاق باب القبول سيكون خاضعًا لعدد من العوامل، أبرزها عدم ضمان توفر شاغر دراسي في النطاق الجغرافي لسكن الطالب، حيث سيتم التسجيل بناءً على الأماكن المتاحة فقط، كما يتحمل ولي الأمر مسؤولية توفير المواصلات لأبنائه في حال قبولهم في مدارس خارج نطاق سكنهم، وكذلك يتحمل الوالدين تكلفة الكتب المدرسية للطالب المسجل بعد انتهاء الفترة المحددة.

ضرورة الالتزام

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالفترة المحددة لضمان حصول أبنائهم على مقاعد دراسية في المدارس القريبة من أماكن سكنهم، موضحه أنها حريصة على تنظيم عملية التسجيل وفق خطة مدروسة تضمن استقرار العملية التعليمية، مشددةً على أهمية الالتزام بالمواعيد المُعلنة.

قنوات للتواصل

ووفرت الوزارة لأولياء الأمور قنوات للتواصل عبر الرقم الموحد 80051115 أو من خلال حساباتها الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عند رغبة الوالدين في تقديم أية استفسارات أو إيضاحات.

تمديد فترة التسجيل

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم فتحت باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026 للمواطنين ومن في حكمهم أثناء الفترة من 10فبراير ولغاية 7 مارس 2025، وفي استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور، قررت الوزارة تمديد فترة التسجيل حتى اليوم الجمعة 14 مارس الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الحكومية في مختلف إمارات الدولة.