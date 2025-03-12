ارتياح بين طلبة الـ «12» لامتحان «الإنجليزية»

أدى طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة، المطبِّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، في مادة اللغة الإنجليزية، وأبدى معظم الطلبة ارتياحهم لمستوى الامتحان الذي جاء إلكترونياً في القراءة والكتابة، مؤكدين أن الأسئلة كانت سهلة ومباشرة، فيما أكّدت وزارة التربية والتعليم عدم تلقيها أي شكاوى أو استفسارات من الميدان التربوي تتعلق بامتحان اللغة الإنجليزية.

وتفصيلاً، أكّدت إدارات مدارس حكومية أن أي تغيّب عن الامتحان من دون عذر رسمي موثق يؤدي إلى تسجيل درجة (صفر) للطلبة المتغيبين، ولا يحق لهم الاختبارات التعويضية التي تستهدف الطلبة المتغيبين بعذر موثق رسمياً، والطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية أثناء الامتحانات.

وشددت المدارس الحكومية على ضرورة الحضور المنتظم للاختبارات من دون غياب أو تأخير غير مبرر، لتجنب العقوبات التي نصت عليها اللوائح وتصل إلى تسجيل (صفر) في المادة التي تغيب عنها الطالب، وذلك وفقاً للوائح المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم التي من شأنها تحقيق التزام الطلاب بضوابط الحضور والمواظبة خلال الامتحانات النهائية.

وأوضحت المدارس، عبر إشعارات وتنبيهات، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أنه في حال تعرض الطالب لظرف صحي يمنعه من أداء الاختبار، فإنه يجب عليه تقديم شهادة إجازة مرضية في اليوم نفسه، ليتم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم مع نهاية فترة الاختبارات.

وأكّدت أنه يجب تسليم العذر الطبي مباشرة إلى لجنة الكنترول، حيث ستتولى اللجنة إرفاق الوثائق المطلوبة للوزارة، وفي حال عدم تقديم العذر أو التأخير في تسليمه، فلن تتحمل المدارس أي مسؤولية عن ذلك، وسيتم تسجيل درجة صفر للطالب في خانة الاختبار، وفق التعليمات الوزارية.

وشددت المدارس على أنه من «غير المقبول» إرسال الأعذار الطبية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «واتس أب»، إلى أي إداري أو معلم، ويجب إحضار النسخة الأصلية الورقية، وتسليمها رسمياً إلى إدارة المدرسة لضمان اعتمادها.

وفي سياق متصل، أكّد عدد من طلاب الصف الـ12 سهولة الأسئلة الامتحانية التي جاءت مباشرة وواضحة تحاكي مستويات الطلبة كافة، ما مكنهم من التعامل مع الأسئلة بسهولة ويسر، في المقابل رأى فريق طلابي آخر أن امتحان اللغة الإنجليزية «طويل»، ويحتاج إلى وقت إضافي، لاسيما في سؤال «الكتابة».

من جهتها، أكّدت وزارة التربية والتعليم عدم تلقي أي شكاوى أو استفسارات من الميدان التربوي حول امتحان اللغة الإنجليزية، فيما أفاد عدد من مديري المدارس باستقرار اللجان الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى للطلبة من الامتحان.

وفي رصد الميدان التربوي، أفاد عدد من طلبة المسار المتقدم بأن سؤال الكتابة يتطلب 200 كلمة على الأقل، فيما يبلغ عدد كلمات سؤال الكتابة لطلبة المسار العام نحو 170 كلمة.

وفي وقفة مع الطلبة سامح علي، وعمران عبدالله، وعلياء محمد، وسمية مراد، الذين يدرسون في المسارين العام والمتقدم، كشفوا أن القطعة الكتابية كانت عن العائلة الإماراتية ودورها في بناء المجتمع، وطُلب من الطلبة كتابتها على الحاسوب بواقع 200 كلمة، فيما طُلب من طلبة المسار العام كتابة 170 كلمة بشكل إلكتروني.

وأجمعت آراء الطلبة في مختلف المسارات أن الأسئلة جاءت في متناول جميع الطلبة، باستثناء عدد من الأجزاء الامتحانية التي تحاكي الطلبة المتميّزين من ذوي المهارات الخاصة، ويبلغ إجمالي عدد الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير ومهارات عليا 10 أسئلة، حيث ابتعدت عن الهيكل المعتمد، لكن في المجمل فإن الأسئلة تحاكي مستويات المتعلمين كافة، وتراعي الفروق الفردية التي تختلف من طالب لآخر، موضحين أن الوقت لم يكن كافياً للإجابة عن الأسئلة والمراجعة.