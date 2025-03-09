«التربية» تمدد تسجيل طلبة المدارس الحكومية حتى 14 مارس الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل ستمتد أسبوعاً إضافياً حتى 14 مارس الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الحكومية في مختلف إمارات الدولة.

وأكدت الوزارة، عبر قنواتها الرقمية الرسمية، وفي تعميم للمدارس ورياض الأطفال، أن التسجيل يشمل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ12، وفق خمس فئات تضم المستجدين الذين يلتحقون بالمدرسة للمرة الأولى، والمنتقلين من مدارس ومعاهد خاصة إلى المدارس الحكومية، والمنتقلين من معاهد التكنولوجيا التطبيقية إلى المدارس الحكومية، والمنتقلين من مدارس خارج الدولة الراغبين في مواصلة تعليمهم داخل الإمارات، والمنتقلين من مدرسة حكومية إلى أخرى داخل الدولة.

ويشمل قرار الوزارة تمديد فترة تسجيل الأطفال المستجدين في رياض الأطفال الحكومية للموعد نفسه، لإتاحة فرصة إضافية لأولياء الأمور لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم.

ويشمل التسجيل الأطفال من مواليد سبتمبر 2020-أغسطس 2021 (لروضة أولى)، وسبتمبر 2019- أغسطس 2020 (لروضة ثانية)، على أن يكون التسجيل حصرياً عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون أي تسجيل يدوي في الروضات.

وأكدت الوزارة أن الفئة المستهدفة للتسجيل تقتصر على المواطنين وأبناء المواطنات فقط، ويتم التسجيل من خلال UAE PASS باستخدام هوية الأب ثم هوية الطفل، مع ضرورة إرفاق إثبات السكن بصيغة PDF.

وسيتم إجراء مقابلة للطفل خلال ثلاثة أيام عمل بعد إتمام عملية التسجيل، علماً بأن التسجيل متاح فقط للأطفال الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدارس الحكومية.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بعملية التسجيل، مؤكدة حرصها على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم، لضمان انضمام جميع الطلبة المستوفين للشروط إلى النظام التعليمي الحكومي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية مرنة ومتاحة لجميع الطلبة، بما يعزز جودة التعليم ويحقق التكافؤ في فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية. كما شددت الوزارة على أهمية التزام أولياء الأمور بالمواعيد المحددة لضمان تسجيل أبنائهم في المدارس المناسبة لهم.

«التربية»:

• التسجيل يشمل المستجدين الذين يلتحقون بالمدرسة للمرة الأولى، والمنتقلين من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية.

• الفئة المستهدفة للتسجيل تقتصر على المواطنين وأبناء المواطنات فقط، باستخدام هوية الأب ثم هوية الطفل.