إجراءات صارمة لمنع الغش وتهيئة الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الثاني

أصدرت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة، أدلة إرشادية متكاملة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة لاجتياز امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بنجاح، والتي تنطلق من 10 إلى 19 مارس الجاري، لطلبة الصف الثالث حتى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وركّزت الأدلة التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» على تطبيق إجراءات صارمة للحد من الغش وضبط النظام، داخل قاعات الاختبار، حيث سيتم إلغاء نتيجة المادة بالكامل واحتساب درجة «صفر» لأي طالب يضبط في حالة غش أو محاولة غش أو إحداث فوضى داخل القاعة. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم حرمان الطالب من دخول جميع الاختبارات التعويضية، محددة مجموعة من المحظورات خلال فترة الاختبارات، من بينها منع إدخال الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية إلى قاعات الامتحان، والالتزام بالزي المدرسي والتوقيت الرسمي للاختبارات.

وشددت المدارس على الطلبة وأولياء الأمور الالتزام بالإرشادات لضمان سير الاختبارات بسلاسة وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة، مؤكدة أهمية التحضير الجيد والالتزام بالقوانين لضمان بيئة تعليمية عادلة.

وقدّمت الأدلة الإرشادية نصائح قيّمة للطلبة وأولياء الأمور لتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات، شملت اختيار بيئة مناسبة للمذاكرة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب التوتر.

وخلال الامتحان، شددت على ضرورة قراءة الأسئلة بعناية، وإدارة الوقت بذكاء، والتأكد من الإجابة عن جميع الأسئلة قبل التسليم. وأشارت إلى دور أولياء الأمور في دعم الأبناء دون ضغوط نفسية، وتهيئة بيئة دراسية إيجابية، وتعزيز ثقتهم بالحوافز والتشجيع المستمر.

وأوضحت أن الامتحانات تعتمد أساليب تقييم حديثة لقياس مكتسبات الطلبة من نواتج التعلم، ما يتيح للمعلمين وأولياء الأمور متابعة تقدمهم الأكاديمي بدقة. ودعت إدارات المدارس إلى تكثيف الجهود في الأيام التي تسبق الامتحانات، لضمان تهيئة الطلبة من خلال مراجعات مكثفة، وبيئة تعليمية محفزة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لتخفيف الضغوط المصاحبة للاختبارات.

وحدّدت الأدلة جدولاً زمنياً دقيقاً للامتحانات، يتضمن حصص مراجعة لكل مادة قبل موعد الاختبار بساعات، ما يساعد الطلبة على تثبيت معلوماتهم.

كما نظّمت المدارس مراجعات مكثفة عبر منصات التعلم الذكي مثل «Teams» و«LMS» من خلال بث مباشر يومي بعد عودة الطلبة إلى منازلهم، مع توفير أوراق مراجعة إلكترونية تغطي مختلف المواد، للتدريب على نماذج الأسئلة.

وأكّدت المدارس عبر أدلتها تخصيص فرق دعم تقني لمساندة الطلبة وأولياء الأمور في حل المشكلات التقنية بمنصات التعلم الذكي، مع إتاحة قنوات تواصل مباشرة مع الإدارة المدرسية والعيادات الصحية لضمان استجابة فورية للحالات الطارئة خلال الامتحانات. كما أوضحت أنه تم اعتماد آليات تقييم مخصصة لأصحاب الهمم، حيث يؤدي طلبة تعديل المنهج اختباراتهم إلكترونياً بإشراف معلميهم وبالتنسيق مع معلمي التربية الخاصة، بينما يخضع طلبة المواءمة لاختبار مركزي حضوري وفق تعديلات تناسب احتياجاتهم التعليمية.

«التربية»:

. إلغاء نتيجة المادة واحتساب درجة «صفر» حال الغش أو إحداث فوضى، والحرمان من الاختبارات التعويضية، لو تكرّرت المخالفة.

. آليات تقييم مخصصة لأصحاب الهمم، واختبارات إلكترونية لـ«طلبة تعديل المنهج»، ومركزية حضورية لـ«طلبة المواءمة».