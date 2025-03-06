متصفح «إلزامي» لدخول الاختبارات الإلكترونية.. يمنع الغش وتسريب الأسئلة

حدّثت وزارة التربية والتعليم برنامج «سويفت أسس» المُخصص للامتحانات النهائية، ليصل إلى الإصدار «1.9.12»، لضمان سير الاختبارات من دون معوقات تقنية، استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، والمقرر لها 10 مارس الجاري.

وأفادت الوزارة، في تعميم رسمي أرسلته إلى المدارس، اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، بأن برنامج المتصفح الآمن لنظام «سويفت أسس» يُعدّ متطلباً أساسياً لدخول الطلبة إلى الاختبارات الإلكترونية، وأكّدت أن عدم تثبيت البرنامج على أجهزة الطلبة سيؤدي إلى عدم تمكنهم من أداء الامتحانات.

وأوضحت أن «المتصفح الآمن» مصمم للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر في عدالة التقييم، وليمنع الطلبة من الخروج من شاشة الاختبار أو فتح أي مواقع إلكترونية أخرى أثناء أداء الامتحان، وأكّدت أن أي محاولة للغش أو تصوير أجزاء من الامتحان أو محاولة الخروج من الشاشة، سيؤدي إلى إغلاق الاختبار فوراً، ومنح الطالب درجة صفر.

ووجّهت المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج الوزارة، إلى ضرورة التشديد على أولياء الأمور والطلبة لتحديث البرنامج قبل موعد الامتحانات، إذ إن «المتصفح الآمن» إلزامي للطلبة للدخول إلى الاختبارات الإلكترونية، وأكّدت أن الالتزام سيسهم في تفادي أي مشكلات تقنية قد تواجه الطلبة أثناء تأدية اختباراتهم، ويضمن تجربة امتحانية سلسة وفاعلة.

وأكّدت الخبيرة التربوية، آمنة المازمي، في تعقيب لـ«الإمارات اليوم»، أن تحديث برنامج «سويفت أسس» إجراء صحي، يشكل خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة الامتحانات الرقمية، وضمان بيئة اختبارات أكثر أماناً واستقراراً، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعكس التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية الرقمية للمنظومة التعليمية، وأوضحت المازمي أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً أساسياً في التعليم الحديث، ما يستدعي تحديث البرامج والمنصات المستخدمة في الامتحانات بشكل مستمر، لتحسين الأداء، وتقليل الأخطاء التقنية، وضمان تجربة اختبار سلسة للطلبة، وأضافت أن الالتزام بتحديث البرنامج قبل موعد الامتحانات يُعدّ ضرورة وليس خياراً، حيث يسهم في تجنب أي مشكلات تقنية قد تؤثر في تركيز الطلبة أثناء تأدية اختباراتهم، فضلاً عن أنه يعزز من مصداقية التقييمات الإلكترونية عبر بيئة آمنة ومحمية من أي تلاعب رقمي، ودعت أولياء الأمور إلى تحديث المتصفح الآمن على أجهزة أبنائهم قبل الانخراط في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، لتمكين أبنائهم من أداء الامتحانات من دون أي معوقات.

بدورها، أرسلت إدارات المدارس فيديو توضيحياً يشرح الخطوات اللازمة لتحديث البرنامج، ودعت أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى، لتسهيل عملية التحديث، وضمان تنفيذ التحديث بالشكل الصحيح.

وأكّدت أن جميع الطلبة ملزمون بتنزيل البرنامج على أجهزتهم الخاصة، وفقاً لنظام التشغيل المستخدم، حيث تم توفير روابط مباشرة للتنزيل عبر المنصات المختلفة، وشددت على ضرورة التأكد من عمل البرنامج بشكل صحيح قبل موعد الاختبار، حيث إنه يُعدّ أداة أمنية رئيسة لمنع أي تلاعب أو خروج غير مشروع من منصة الامتحانات.

وأهابت إدارات المدارس بجميع الطلبة وأولياء الأمور إلى تثبيت البرنامج والتأكد من عمله بشكل صحيح، حيث إن أي محاولة للخروج من المتصفح أو التلاعب بالنظام سيتم تسجيلها إلكترونياً، وقد تُعرّض الطالب إلى الإقصاء المباشر من الامتحان.