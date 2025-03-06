6 اشتراطات للتقديم على الفرص الوظيفية بـ «التربية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم مجموعة اشتراطات يجب توافرها في المتقدمين للفرص الوظيفية المتاحة حالياً، حيث حددت ستة معايير رئيسة لاستقطاب الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في القطاع التعليمي.

وأكّدت الوزارة، في بيان رسمي عبر قنواتها الرقمية، أن التقديم على هذه الوظائف يستوجب استيفاء شروط عدة، أبرزها الحصول على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التخصص المطلوب، إلى جانب خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين، لضمان استقطاب كوادر ذات خبرة وكفاءة في المجال التعليمي.

وأضافت الوزارة أن من بين الاشتراطات الأساسية إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة، إضافة إلى القدرة على توظيف التقنيات الحديثة في التدريس، بما يشمل استخدام البرمجيات التعليمية والوسائل التكنولوجية المتقدمة التي تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز تجربة التعلم للطلبة.

وشددت الوزارة على أن المهارات الشخصية تُعدّ عنصراً أساسياً في عملية الاختيار، حيث يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات تواصل فعّالة، والقدرة على العمل الجماعي، إضافة إلى التفكير النقدي وحل المشكلات، وهي مهارات ضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التعليم. وأوضحت الوزارة أن التوظيف يشمل عدداً من التخصصات التعليمية، منها اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، وأشارت إلى أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لاستقطاب معلمين ذوي كفاءة عالية، يمتلكون القدرة على تطوير المناهج التعليمية، ورفع مستوى جودة التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية في القطاع التربوي.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للتوظيف عبر الرابط «careers.ese.gov.ae»، حيث يمكنهم إنشاء حساب، وتعبئة السيرة الذاتية، وإرفاق المستندات المطلوبة، واختيار الوظيفة المناسبة قبل إرسال الطلب.

وأكّدت ضرورة مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بدقة لضمان استكمال الطلبات بالشكل المطلوب، داعية جميع المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتقديم في أقرب وقت ممكن، حيث ستتم عملية الاختيار وفقاً لمعايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.