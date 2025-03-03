بين المراجعات والامتحانات.. مسابقات رمضانية بالمدارس تُنعش عقول الطلبة

أطلقت مدارس حكومية وخاصة مختلف إمارات الدولة مبادرة "المسابقات الرمضانية"، رغم انشغال الطلبة بفترة المراجعات التي تسبق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، وذلك في إطار حرصها على تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة.

وأفادت إدارات بعض المدارس أن تلك المسابقات تنعش عقول الطلبة في فترة المراجعات والامتحانات، كما أن هده المسابقات تركز على تنمية مواهب الطلبة وصقل مهاراتهم، مع التركيز على القراءة، التجويد، والفهم العميق للتراث والثقافة الإسلامية.

وتنوعت المسابقات في مضمونها ما بين "ديني وتثقيفي وتعليمي"، مثل "وبينات من الهدى"، التي تهدف إلى تعزيز مهارات التلاوة والتجويد بين الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، حيث يُطلب منهم تقديم مقاطع مرئية لتلاواتهم وفقًا لأحكام التجويد، فضلا عن مسابقة "الإمارات تقرأ"، التي تواكب شهر القراءة في الدولة، وتدعو الطلبة لتقديم مقاطع فيديو يناقشون فيها أفضل الكتب التي قرأوها، مع استعراض أهم الأفكار التي اكتسبوها منها.

يُذكر أن هذه المسابقات تأتي في سياق دعم البيئة التعليمية وتعزيز ارتباط الطلاب بالقيم الإسلامية والثقافة الإماراتية، وسط حرص المدارس على تحقيق التوازن بين الأنشطة التعليمية والمسابقات الهادفة خلال الشهر الفضيل.

‎