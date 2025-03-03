اختبارات تجريبية لطلبة 5 - 12 في مواد مختارة

يؤدي طلبة الصفوف من الخامس إلى الـ12 في مدارس حكومية بمختلف إمارات الدولة، اليوم الإثنين الثالث من مارس الجاري، اختبارات تجريبية في مواد دراسية مختارة، منها الدراسات الاجتماعية، ومواد العلوم، وذلك من الثالث إلى السابع من مارس الجاري، وفقاً لما ورد في خطة التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

ومن المقرر أن تبلغ مدة الاختبار 30 دقيقة، وتتولى إدارة المدرسة تحديد الفترة الزمنية لأداء الاختبار، بما يتناسب مع سير اليوم المدرسي، ويجب على الطلاب حفظ رقم الطالب وكلمة المرور الخاصة بهم، وفي حالة عدم تمكّنهم من حفظها يتم تغييرها وفقاً للإرشادات المرفقة من قبل المدارس.

وتأتي الاختبارات التجريبية في إطار الاستعداد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، المقرر لها من 10 إلى 19 مارس 2025، وذلك لضمان جاهزية الطلبة من الناحية التقنية والإجرائية قبل خوض الامتحانات الرسمية.

وأكدت إدارات مدارس لـ«الإمارات اليوم» أنه تم التشديد على أهمية حضور الطلبة للاختبارات التجريبية، مع ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، بهدف التأكد من سلاسة أداء الاختبارات الإلكترونية، والتعرّف إلى أي تحديات تقنية قد تواجه الطلبة قبل موعد الامتحانات الفعلية، موضحة أنه لا توجد فترة تعويضية للاختبارات التجريبية، إذ تعدّ «تدريبية» ولا تؤثر في درجة الطلاب.

وقالت إن هذه الاختبارات تأتي في إطار التأكد من فاعلية الشبكة وأنظمة المدارس، واختبار جاهزية فرق المدرسة، ورفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحة الاختبار الإلكتروني، معتبرة أنها فرصة لحصر التحديات وحلها، أو رفعها للجهات المعنية قبل الامتحانات الرسمية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تهيئة الطلبة لاستخدام الأدوات الرقمية في التقييمات النهائية، بما يعزز مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا التعليمية الحديثة.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى حثّ أبنائهم على المشاركة في هذا الاختبار التجريبي، والتأكد من جاهزية أجهزتهم الإلكترونية، لضمان تجربة سلسة خلال الاختبارات الرسمية، متمنية التوفيق لجميع الطلبة في امتحاناتهم المقبلة.

يُذكر أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ستُعقد من 10 إلى 19 مارس 2025، وفق جدول زمني معتمد، فيما يُعدّ الاختبار التجريبي فرصة مثالية للطلبة لتقييم مدى استعدادهم، ومعرفة آلية تنفيذ الامتحانات الإلكترونية، قبل خوض التجربة الفعلية.