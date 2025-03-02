حقائب تدريبية لتأهيل الطلبة لاختبارات «PISA 2025»

أعلنت المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، إطلاق حقائب تدريبية متخصصة لتأهيل الطلبة بعمر 15 عاماً في ثلاثة مجالات رئيسة، تضم القراءة والرياضيات والعلوم، في إطار استعدادات المدارس للمشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلبة (PISA 2025).

وبحسب الدليل الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم واطلعت على تفاصيله «الإمارات اليوم»، يتم التركيز على تدريب الطلبة المستهدفين على المهارات المطلوبة لاجتياز الاختبارات الدولية بكفاءة.

ويأتي هذا الدليل في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير العملية التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.

ويعدّ برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، أحد أهم الاختبارات العالمية التي تُجرى تحت إشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ويهدف إلى تقييم الأنظمة التعليمية في مختلف دول العالم. ويركز الاختبار على قياس أداء الطلبة في عمر 15 عاماً في المجالات الرئيسة الثلاثة سالفة الذكر.

ويركز البرنامج على قياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات والمعارف الأساسية التي تمكّنهم من التعامل مع تحديات الحياة اليومية والمجتمع المعاصر، بدلاً من التركيز على محتوى المناهج الدراسية فقط.

ووفقاً للدليل، يؤدي هذا الاختبار دوراً محورياً في تطوير النظم التعليمية عالمياً، إذ يركز على تعزيز مهارات الحياة، من خلال التركيز على المهارات التي يحتاجها الطلبة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وإتاحة منصة للمقارنة الدولية، حيث يوفر آلية لقياس أداء الدول المشاركة، وتبادل أفضل الممارسات التعليمية، إضافة إلى تقييم جودة التعليم عبر تحديد نقاط القوة والضعف في الأنظمة التعليمية، ما يساعد في اتخاذ قرارات لتحسين الأداء، وتقديم صورة شاملة عن جودة التعليم وتأثير السياسات التعليمية في كل دولة.

ويقدّم الدليل نماذج متنوعة من اختبارات «PISA» باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل: اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، إذ تهدف هذه النماذج إلى إعداد الطلبة بشكل عملي، من خلال تدريبهم على أنماط الأسئلة المختلفة، وتعريفهم بآليات التفكير والتحليل المطلوبة لاجتياز الاختبارات بتميز.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الدليل إلى رفع مستوى أداء طلبتها في اختبارات «PISA»، وتعزيز مكانة الإمارات ضمن أفضل الأنظمة التعليمية عالمياً. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً بتطوير التعليم، وتعزيز مهارات الطلبة ليكونوا قادرين على مواجهة متطلبات المستقبل.

• الاختبار يركز على قياس أداء الطلبة بعمر 15 عاماً في 3 مجالات رئيسة.