مكتوم بن محمد: الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأغلى والأهم في المستقبل

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن يوم التعليم الإماراتي هو احتفاء بالعلم الذي يعد حجر الأساس الذي تبنى عليه الأمم ويشكل به المستقبل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في يوم التعليم الإماراتي نحتفي بالعلم الذي يعدّ حجر الأساس الذي تُبنى عليه الأمم ويشكّل به المستقبل، ونحتفي بمسيرةٍ تعليميةٍ رسخت ملامح نهضتنا، ونُكرّم المعلمين الذين يشكّلون مستقبل الوطن، وطلابنا الذين يحملون طموح الإمارات بين أيديهم".

وتابع سموه قائلا: " الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأغلى والأهم في المستقبل، وهو الركيزة التي تضمن استدامة تطورنا وريادتنا بين الأمم ومن خلاله نواصل بناء مجتمع قائم على المعرفة، متمسك بجذوره، ومواكب لمتغيرات العصر".