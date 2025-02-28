35 دقيقة مدة الحصة الدراسية للطلبة في شهر رمضان

عممت مدارس حكومية وخاصة تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة اليوم الجمعة 28 فبراير ، الجدول الزمني الجديد للحصص الدراسية خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2024-2025، إذ لا تتجاوز مدة الحصة الدراسية 35 دقيقة، ويبقى يوم الجمعة للتعلم عن بعد ويتضمن 4 حصص فقط.

واشتملت الجداول الزمنية التي اطّلعت على مضمونها " الإمارات اليوم" على تعديل في مدة الحصص الدراسية وفترات الاستراحة بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مع الحفاظ على كفاءة العملية التعليمية وضمان راحة الطلبة والمعلمين.

- الجدول الزمني الجديد

وفقًا لنموذج من الجدول المعتمد، تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى 9:35، تليها الحصة الثانية من 9:35 إلى 10:10، مع تخصيص فترتين للاستراحة، الأولى مدتها 10 دقائق تبدأ من 10:10 إلى 10:20، والثانية هي استراحة الصلاة التي تمتد من 12:40 إلى 12:50.

كما تم تحديد مدة كل حصة دراسية بـ 35 دقيقة لضمان تقديم المواد التعليمية بكفاءة دون إجهاد الطلبة.

- التعليم واحتياجات

يأتي هذا التعديل في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق التوازن بين استمرارية التعليم وتوفير بيئة مريحة للطلبة خلال شهر رمضان، حيث تم تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي مع الحفاظ على جودة التعليم.

كما تتيح الفترات المخصصة للاستراحة والصلاة فرصة للطلبة للاستراحة واستعادة النشاط، مما يعزز تركيزهم أثناء الحصص.

- المتابعة والانضباط

أكدت إدارات المدارس وبناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم، ضرورة التزام الطلبة بالحضور، حيث يتم تسجيل الغياب والتأخر خلال أول خمس دقائق من كل حصة دراسية.

وأوضحت أن غياب الطالب عن ثلاث حصص أو أكثر في اليوم يحتسب غيابًا كاملًا في النظام، مما يستدعي تدخل إدارة المدرسة وفق لائحة السلوك المعتمدة.

وخصصت ادارات المدارس أرقام تواصل للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور حول أي ملاحظات تتعلق بالجدول الجديد أو العملية التعليمية خلال الشهر الكريم.

- تفاعل مجتمعي إيجابي

ولاقى التعميم استحسانًا واسعا بين أولياء الأمور والطلبة، حيث أشادوا بمرونة الجدول الجديد الذي يراعي خصوصية شهر رمضان، مما يتيح للطلبة أداء العبادات والاستراحة بشكل كافٍ دون التأثير على مستواهم الأكاديمي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم وتكييفها مع مختلف الظروف والمناسبات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية مع مراعاة صحة وراحة الطلبة والمعلمين.