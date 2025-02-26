قبل الامتحانات.. 10 مهام تشغل المدارس في الوقت الراهن

مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية، تكثف المدارس جهودها لضمان جاهزية الطلاب وتحقيق أفضل أداء أكاديمي، وذلك من خلال التركيز على عشر مهام رئيسة تهدف إلى تعزيز التحصيل الدراسي والاستعداد الجيد للاختبارات.

وأكدت إدارات المدارس أن أولى هذه المهام تحاكي "استكمال المناهج الدراسية"، حيث يتم العمل على تغطية جميع الدروس والمفاهيم الأساسية قبل نهاية الفصل الدراسي لضمان عدم وجود أي فجوات تعليمية تؤثر على أداء الطلاب.

كما يتم تقديم "حصص دعم" مكثفة للطلبة الذين يحتاجون إلى تعزيز مستواهم الأكاديمي في بعض المواد، مما يساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم أثناء الامتحانات.

- مراجعة الهياكل

وفي سياق متصل، تعمل المدارس على "مراجعة هياكل الاختبارات" مع الطلاب، من خلال تعريفهم بأنماط الأسئلة المختلفة وآليات التقييم، مما يمكنهم من الاستعداد بشكل أفضل للإجابة بطريقة صحيحة ومنظمة.

كما يتم التأكيد على أهمية الحضور المدرسي، حيث يُسجل الغياب لكل حصة دراسية عبر نظام "المنهل"، ويمكن لأولياء الأمور متابعة غياب أبنائهم عبر النظام لضمان التزامهم بالحضور المنتظم.

وأوضحت إدارات المدارس أن الغياب المتكرر يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي، حيث يؤدي إلى فجوات في التعلم ويجعل متابعة الدروس أكثر صعوبة، وهو ما يستدعي "متابعة الطلاب المتغيبين" والتواصل مع أولياء أمورهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- بيئة محفزة

وتعمل المدارس أيضًا على توفير "بيئة تعليمية محفزة""، تسهم في زيادة تركيز الطلاب واستيعابهم، مع الحرص على إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية عبر توفير قنوات تواصل مستمرة لمتابعة مستوى أبنائهم والتعاون مع المدرسة لتقديم الدعم المناسب لهم.

وفي إطار الاستعداد النفسي، تولي المدارس اهتمامًا خاصًا بـ "الصحة النفسية للطلاب"، من خلال تقديم إرشادات حول كيفية التعامل مع التوتر والضغط المصاحب لفترة الامتحانات، إلى جانب تنظيم جلسات دعم نفسي لتهيئة الطلاب بشكل إيجابي.

- نزاهة أكاديمية

كما شددت المدارس على أهمية النزاهة الأكاديمية، حيث يتم توعية الطلاب بضرورة تجنب الغش والاعتماد على الجهد الشخصي، لتعزيز ثقافة التعلم القائم على الاجتهاد والجدية.

وأكدت إدارات المدارس أن تنفيذ هذه المهام يهدف إلى ضمان استكمال الفصل الدراسي بنجاح، وتهيئة الطلاب لخوض الاختبارات بثقة وكفاءة، مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية وانعكاسات مثمرة على مستقبلهم التعليمي.