إغلاق نظام الدرجات يُلزم الطلاب بتسليم مشاريعهم قبل 26 فبراير الجاري

يلزم قرب موعد إغلاق نظام الدرجات الخاص بوزارة التربية والتعليم، الطلاب الثاني عشر العام والمتقدم، تسليم مشاريعهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، قبل 26 فبراير الجاري، لتمكين إدارات المدارس والهيئات التدريسية من إدخال درجات الطلاب في الوقت المحدد، مع ضرورة إجراء المراجعة اللازمة قبل الإغلاق.

ونظرًا لأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، فقد وجهت الوزارة جميع إدارات المدارس للتشديد على الطلاب بالإسراع في تسليم مشاريعهم وأعمالهم الكتابية المختلفة، فضلا عن الأنشطة المطلوبة من قبل المعلمين، على أن يكون آخر موعد لاستلامها يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، حيث لن يتم قبول أي أعمال تُسلم بعد هذا التاريخ.