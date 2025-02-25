إطلاق النسخة الثانية من «برنامج دبي للطلبة المتميزين» في 28 مدرسة خاصة

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة، عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من برنامج دبي للطلبة المتميزين للعام الدراسي 2025 - 2026، في 28 مدرسة خاصة توفر 415 مقعداً دراسياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين بالصفوف من الأول إلى العاشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية الأخرى بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية.

ويمكن لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين، من حاملي خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، التسجيل في البرنامج للعام الدراسي 2025 – 2026، من 24 فبراير إلى 10 مارس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

خيارات متنوعة

ويوفر برنامج دبي للطلبة المتميزين خيارات تعليمية متنوعة للعائلات الإماراتية على مستوى المنهاج التعليمي، والموقع الجغرافي، والرسوم الدراسية، حيث تضم قائمة المدارس المشاركة في النسخة الثانية من البرنامج للعام الدراسي المقبل ست مدارس خاصة ضمن فئة «متميز»، و14 مدرسة في فئة «جيد جداً»، وثماني مدارس في فئة «جيد»، وتطبق هذه المدارس مناهج تعليمية متنوعة بين المنهاج البريطاني، والمنهاج الأميركي، ومنهاج البكالوريا الدولية، بالإضافة إلى المنهاج البريطاني/ بكالوريا دولية، والمنهاج الأميركي/ بكالوريا دولية، ما يضمن للطلبة الإماراتيين الوصول إلى خيارات تعليمية تتماشى مع تطلعاتهم وأهدافهم المستقبلية.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران: «يؤكد برنامج دبي للطلبة المتميزين التزام دبي بالاستثمار في مستقبلها، عبر تمكين طلبتها الإماراتيين المتفوقين من الحصول على خيارات تعليمية عالية الجودة، حيث يعزز توسيع عدد المدارس المشاركة في البرنامج من دورنا في تزويد الأجيال الإماراتية الناشئة بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة للمشاركة الإيجابية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات».

وأضافت: «تعكس هذه المبادرة التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لدعم رؤية دبي المستقبلية، ضمن استراتيجية التعليم 2033 وأجندة دبي الاجتماعية، كما توفر فرصة استثنائية للعائلة الإماراتية للحصول على التعليم عالي الجودة في أفضل المدارس الخاصة بدبي، وبناء قادة المستقبل القادرين على تلبية التطلعات المستقبلية لإمارة دبي».

وفي سياق متصل، أبرمت المدارس المشاركة في البرنامج حزمة من اتفاقيات التعاون للعام الدراسي المقبل 2025 – 2026، بما يدعم أهداف استراتيجية التعليم في دبي، الرامية إلى تمكين الطلبة الإماراتيين عبر توفير تعليم عالي الجودة يعزز إنجازاتهم التعليمية، علاوةً على ترسيخ الثقافة والقيم الإماراتية واللغة العربية في المجتمع التعليمي، بما يعزز الهوية الثقافية ويعد الشباب الإماراتي لقيادة المستقبل المشرق لوطنهم.

ويشترط لالتحاق الطالب بالبرنامج أن يكون إماراتي الجنسية، ويحمل خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وأن يكون مستجداً أو ملتحقاً بمدرسة حكومية أو خاصة في الدولة، بالصفوف الدراسية من الأول إلى العاشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية الأخرى، وألا يكون الطالب مُسجلاً في المدرسة أو المجموعة التعليمية نفسها المُدرجة في البرنامج، كما يُشترط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل 90% فما فوق في المنهاج التعليمي الأميركي، ومنهاج وزارة التربية والتعليم، أما منهاج البكالوريا الدولية فيشترط حصوله على درجة (5)، ودرجة «B» في المنهاج البريطاني، وأن يجتاز الطالب اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة.

تعاون وشراكة

وقال مالك التصريح التعليمي لمدرسة دبي هايتس أكاديمي، سلطان أحمد بن سليم: «نحن ملتزمون برعاية الطلبة الإماراتيين المتفوقين على مدار رحلتهم التعليمية، وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل في دولة الإمارات، ونحن فخورون بالمشاركة في هذا البرنامج الرائد، ونتطلع إلى استقبال المزيد من الطلبة الإماراتيين المتميّزين في مدرستنا خلال الأعوام المقبلة».

وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة تعليم، آلان ويليامسون: «نتطلع إلى المشاركة في هذه المبادرة الرائدة للعام الثاني على التوالي، ومواكبة رؤية دبي للابتكار والنمو والتميز التعليمي، والمساهمة في تشكيل الجيل المقبل من القادة والمبتكرين. نثمِّن دور البرنامج في تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الدعم للطلبة الإماراتيين المتميزين من خلال توفير فرص تعليمية عالية الجودة وتعزيز تميزهم الأكاديمي، وتنمية قدراتهم القيادية، والالتزام بالتعلم المستمر».

فرص تعليمية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم دينو فاركي: «تفتخر مجموعة جيمس للتعليم بمواصلة شراكتها مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تقديم النسخة الثانية من برنامج دبي للطلبة المتميزين، الذي يوفر للطلبة الإماراتيين المتميزين فرصة الحصول على تعليم عالمي المستوى في المدارس الخاصة. من خلال هذه المبادرة نؤكد التزامنا بتقديم 100 منحة جديدة تغطي 50% من الرسوم الدراسية في مدارسنا. وبتمكين الطلبة الإماراتيين من خلال موارد استثنائية وتعليم عالي الجودة وفرص لا مثيل لها، نجدد التزامنا بتنمية قادة المستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأبدت الرئيس التنفيذي في مجموعة اينوفينتشرز، بونام بهوجاني، فخرها بكونهم جزءاً من برنامج دبي للطلبة المتميزين وتقديم الدعم للطلبة الإماراتيين المتميزين وتنمية إمكاناتهم وإعدادهم لقيادة وإلهام الأجيال المقبلة، مضيفة: «نجدد التزامنا بتمكين العقول الشابة لتصبح محركات للابتكار والتغيير الإيجابي، ونظل ملتزمين ببناء أساس قوي وشامل لقادة الغد».

تعلم مدى الحياة

وقال رئيس مجلس إدارة مدرسة دار المعرفة في دبي إبراهيم عبدالله الغرير: «يسرنا المشاركة في برنامج دبي للطلبة المتميزين للسنة الثانية على التوالي. ونحن ملتزمون ببناء مجتمع من المتعلمين الشغوفين والواثقين مدى الحياة، ونتطلع إلى استقبال الطلبة الإماراتيين المتميزين في حرمنا المدرسي المتطور في منطقة الخوانيج، للاستفادة من منهج تعليمي شامل ومرافق عالمية المستوى تسهم في إعداد قادة المستقبل الإماراتيين بما يتماشى مع رؤية أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033».

وأكدت الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مؤسسة الفطيم التعليمية، الدكتورة فرح السراج، الدور المحوري الذي تلعبه مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز الفرص التعليمية للشباب الإماراتي، لافتة إلى التزام مؤسسة الفطيم التعليمية بدعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033».

فرص متميزة

وأفاد المدير التنفيذي في أركاديا للتعليم، نافين فالراني: «يسعدنا الانضمام كشريك مساهم في برنامج الطلبة المتميزين في دبي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من النمو التعليمي والفرص في دبي، ويعزز قدرات الطلبة المتميزين في مدرستنا التي توفر تعليماً عالي الجودة لطلبتها، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق رؤية دبي كمركز تعليمي عالمي المستوى».

وقال الرئيس التنفيذي لمدرسة نورث لندن كوليجيات – دبي، آجاي راجيندران: «لقد أثبتت مدرستنا مكانتها كمدرسة ذات أداء عالٍ وسمعة متميزة، حيث توفر فرص تعلُّم استثنائية لطلابها تمكِّنهم من الازدهار والنمو. وتعد مشاركتنا في هذا البرنامج تطوراً لمدرستنا، ونحن نتطلع لرؤية الطلاب المختارين يحققون إنجازات عظيمة في المستقبل».

وأعرب الرئيس الأكاديمي لمدرسة الإمارات الدولية، كريستوفر ستون، عن فخر مدرسته كونها جزءاً من برنامج دبي للطلبة المتميزين، مضيفاً: «باعتبارنا أقدم مدرسة في دبي تطبق منهاج البكالوريا الدولية، فإننا ملتزمون بتزويد الطلبة الإماراتيين بإمكانية الوصول إلى تعليم عالمي المستوى في نظام البكالوريا الدولية، وتمكينهم من أن يصبحوا قادة عالميين في المستقبل».

تبنّي ودعم المبادرات التعليمية الرائدة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، عبدالله محمد العور: «نحرص في مؤسسة صندوق المعرفة على تبنّي ودعم المبادرات التعليمية الرائدة، مثل برنامج دبي للطلبة المتميزين، حيث تعزز من مكانة دبي وجهةً عالميةً للتميز التعليمي، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 في إمارة دبي، وبما يتسق مع رؤية القيادة الرشيدة في الإمارة، الرامية إلى تطوير منظومة تعليمية عالمية المستوى».

وأضاف: «مع النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من برنامج دبي للطلبة المتميزين، يسعدنا اليوم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية، التي توسع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة، لتشمل المزيد من الطلبة الإماراتيين المتميزين، ما يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان توفير فرص تعليمية نوعية تُسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على ريادة المستقبل».