30 روبوتاً إماراتياً لمراقبة المحيطات ورصد الألغام

طوّر باحثون من مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم في جامعة خليفة، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي، فوجاً من الأسماك الروبوتية التي يمكن استخدامها لأغراض الرصد تحت الماء وفحص البنية التحتية البحرية، ويحمل المشروع الذي طوره الباحثون اسم «فوج من الأسماك الروبوتية البحرية المتنوعة»، ويتضمن 30 روبوتاً تتنوع ما بين الروبوتات البحرية ذاتية التحكم والروبوتات البحرية ذات التحكم عن بعد، والمصممة بطريقة تتيح لها الملاحة الجماعية باستخدام أساليب اتصال متقدمة.

وأكدت جامعة خليفة أن هذه الروبوتات يمكن الاستفادة منها في مهام متعددة، تشمل رصد المحيطات، وفحص البنية التحتية البحرية وعمليات المسح البيئي والبحث عن الحطام والألغام في قيعان البحار، وأشارت إلى أن خمسة روبوتات تتميز بأنها أسماك روبوتية مزودة بمستشعرات وقنوات اتصال ومُشَغِّل عن بُعد، بينما تتميز الروبوتات البحرية الباقية، البالغ عددها 25، بأنها ذاتية التحكم، وتستطيع التواصل مع بعضها، وإعادة ضبط نفسها بنفسها، واستعادة توازنها بحالات الطوارئ.