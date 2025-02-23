باحثون بجامعة الإمارات يبتكرون تقنية ذكية للتنبؤ بجلطات الدم

طوّر باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة تقنية جديدة لمراقبة تدفق الدم بشكل غير جراحي باستخدام مجسات كهروضغطية، حيث تعتمد التقنية على مواد خاصة تولد إشارات كهربائية عند تعرضها للإجهاد، ما يساعد في قياس معايير حيوية مهمة، مثل سرعة تدفق الدم ولزوجته، إضافة إلى توفير بيانات فورية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في المستشفيات والمنازل.

وقال منسق فريق البحث، الأستاذ الدكتور بكلية الهندسة، محمود الأحمد: «هدفنا تحسين تقنية موجودة لتكون أكثر دقة وسهولة في الاستخدام، بما يعود بالفائدة على المرضى والأطباء. كما يتيح المشروع فرصة تدريب لأربعة طلاب جامعيين في مجال البحث العلمي، حيث نسعى في المستقبل لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين النظام وتوسيع استخدامه».

ويبرز هذا البحث الدور المحوري للتعاون متعدد التخصصات، حيث تولى مهندسو الكهرباء تطوير وتحسين أداء المستشعرات، بينما يقوم متخصصو الطب الحيوي بالاختبارات اللازمة، وتقييم تطبيقاتها في المجالات الفسيولوجية. ويجسد ذلك نموذجاً للتكامل بين القطاعات الأكاديمية، والصناعية، والحكومية في مواجهة التحديات الصحية المُلحّة، ويسهم في تعزيز قطاع تصنيع الأجهزة الطبية المحلي.