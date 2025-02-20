مدارس حكومية تستحدث «بطاقات سلوك تعويضية» لتعزيز انضباط الطلبة

استحدثت إدارات مدارس حكومية بطاقات سلوك تعويضية، لمعالجة سلوك الطلبة الذين تصدر منهم مخالفات تتطلب تدخلاً تربوياً لإعادة توجيههم نحو السلوك الإيجابي، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم لتعزيز القيم الأخلاقية والانضباط داخل البيئة التعليمية، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط السلوكي داخل المدارس الحكومية.

وتركز بطاقات السلوك التعويضية، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على مضمونها، على معالجة السلوك غير المرغوب بطريقة تربوية، بعيداً عن العقوبات التقليدية، بإشراك الطلبة والطالبات في برامج تأهيلية تعزز القيم الأخلاقية، وتنمي الشعور بالمسؤولية، وتساعدهم على تصحيح سلوكهم بما ينسجم مع القواعد المدرسية.

وتعد بطاقات السلوك التعويضية مبادرة تربوية لتعزيز القيم الأخلاقية، تعزز جهود الوزارة المستمرة في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، إذ تشمل المبادرة أنشطة توجيهية وورش عمل تربوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة حول أهمية التزام القوانين المدرسية، واحترام الآخرين، والإسهام في بيئة تعليمية إيجابية.

وأكدت إدارات مدارس أن دور أولياء الأمور محوري في إنجاح هذه المبادرة، حيث يعزز التواصل المستمر بين الأسرة والمدرسة قدرة الطلاب على التزام السلوك الإيجابي، ويضمن تحصيلهم الأكاديمي ضمن بيئة داعمة، ودعت المدارس أولياء الأمور إلى المشاركة الفعّالة في متابعة سلوك أبنائهم، وتشجيعهم على الاستفادة من البرامج التوجيهية، من خلال غرس قيم الاحترام والانضباط والمسؤولية في حياتهم المدرسية واليومية.

وحددت إدارات المدارس قنوات رسمية معتمدة لتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة، وأتاحت الفرصة لولي الأمر لزيارة المدرسة خلال أوقات الدوام الرسمي، وذلك لضمان تقديم الدعم اللازم للطلاب، ومتابعة تقدمهم في تصحيح سلوكهم واندماجهم الإيجابي في الحياة المدرسية.

وتأتي المبادرة في سياق جهود الوزارة المستمرة لتطوير استراتيجيات تربوية فعالة، تعزز الانضباط المدرسي، وتدعم البناء الأخلاقي للطلبة، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والإسهام الإيجابي في المجتمع.

وتؤكد الوزارة أن السلوك الإيجابي والانضباط يشكلان أساساً جوهرياً لنجاح الطلبة أكاديمياً وشخصياً، لذا ستواصل تطبيق آليات داعمة لتعزيز هذه القيم داخل المؤسسات التعليمية، من خلال إطلاق برامج تطويرية تعزز القيم التربوية، وتوفر حلولاً مبتكرة لتحسين السلوك المدرسي.

. المبادرة تأتي في سياق جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير استراتيجيات تربوية فاعلة تدعم البناء الأخلاقي للطلبة.