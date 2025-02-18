«العائلة الرقمية المبتكرة» مبادرة جديدة لتنمية مهارات الأبناء

أعلن برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي إطلاق مبادرة «العائلة الرقمية المبتكرة: رحلة ابتكار وتمكين»، ضمن فعاليات شهر الابتكار، بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في الإمارات، إذ تركز المبادرة على تمكين العائلات من مواكبة التطور الرقمي، وتعزيز دورها في تنمية المهارات الرقمية لأبنائها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الرقمية الإماراتية الأصيلة.

وأكد البرنامج أن المبادرة تأتي في إطار دعمه المدارس في تفعيل معيار «دعم أولياء الأمور»، من خلال ورش عمل وجلسات حوارية تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية للأسر، وتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وتركز المبادرة التي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيلها، على محاور متعددة تضم ورش عمل، وجلسات لتعزيز الوعي الرقمي، فضلاً عن فعاليات هادفة تشمل ورش عمل تفاعلية لتعليم المهارات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتمكين العائلات من مواكبة العالم الرقمي.

وتضم محاور المبادرة ورشاً توعوية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الممارسات الرقمية المسؤولة، فضلاً عن جلسات حوارية تجمع أولياء الأمور مع خبراء في المجال الرقمي، لمناقشة التحديات السيبرانية، وتقديم حلول عملية لحماية الأبناء في الفضاء الرقمي.

وكشف البرنامج عن مواعيد وأماكن إطلاق المبادرة، إذ تستهدف ثلاث إمارات، تضم (أبوظبي والشارقة والفجيرة)، حيث تنطلق في «منارة السعديات» بأبوظبي 17 فبراير الجاري، وفي مجمع زايد الرحمانية بالشارقة 18 فبراير الجاري، ويوم 20 فبراير الجاري في مجمع زايد البدية بالفجيرة، ومن المقرر أن تقدم جميع الورش باللغة العربية، لضمان مشاركة فاعلة للأسر، والاستفادة القصوى من محتواها.

ويحظى البرنامج بدعم جهات وطنية بارزة، كمجلس الأمن السيبراني، ووزارة الداخلية - برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة – الشارقة، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجالس أولياء الأمور، ومفكرو الإمارات، ودعا البرنامج أولياء الأمور إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات التي تهدف لتعزيز معرفتهم بالأدوات الرقمية وأمن المعلومات، فضلاً عن إتاحة فرصة لتقييم اللياقة الرقمية للأسر، من خلال روابط مخصصة لأولياء الأمور والأبناء.