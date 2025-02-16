عوازل حرارية مستدامة من مخلفات النخيل للحفاظ على الطاقة

طوّر فريق بحثي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الأستاذ الدكتور باسم أبو جدايل رئيس قسم الهندسة الكيميائية والبترول في كلية الهندسة، عوازل حرارية خضراء ومنتجات عالية القيمة للاستخدام في مجال البناء والحفاظ على الطاقة، من خلال الاستفادة من مخلفات النخيل لتوفير بدائل مستدامة وقابلة للتحلل البيولوجي وصديقة للبيئة.

وأوضح، أن الفريق البحثي اتبع منهجية علمية مدروسة لاستخدام مخلفات النخيل لتعزيز البوليمرات الحيوية، لإنتاج عوازل حرارية قابلة للتحلل، كما تم اختبار المركّبات المطورة للحصول على تركيبة منتج ذات خصائص مثلى، وتطبيق معالجات سطحية على ألياف النخيل. وأشار إلى استخدام التقنية الخضراء للعمل على عزل مواد المخلفات وفق طرق مبتكرة لإنتاج عوازل قائمة على تقنية الهلام الهوائي، لرفع مستويات العزل الحرارية لدرجات تضمن انخفاض الكثافة والانتشار الحراري، وتعزز فاعلية العزل الصوتي.

وأكد أن نتائج الدراسات أثبتت مزايا واعدة، بيئياً واقتصادياً، كون مخلفات النخيل توفر خاصية القابلية للتحلل البيولوجي، والتي تقدم حلاً حقيقياً لمشكلة إدارة النفايات، وإيجاد حلول للتحديات الرئيسة، كالاستهلاك الكهربائي، وانبعاثات الكربون، وإدارة النفايات.